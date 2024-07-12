Бассет-хаунд
Эти упорные гончие демонстрируют большую выносливость на охоте.
О бассет-хаунде
Бассет-хаунды — спокойные собаки, которые испытывают особую привязанность к близким людям и никогда не проявляют агрессию. Они имеют репутацию упрямых животных, но озорной характер помог им завоевать поклонников по всему миру.
Бассет-хаунды — самые тяжелые и сильные из гончих пород и классифицируются как крупные собаки, несмотря на небольшой рост.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Общительные / Привязчивые
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Общительные / Привязчивые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Наличие сада не обязательно
Хорошо поддается дрессировке
Наличие сада не обязательно
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