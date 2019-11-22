Бигль: кормление и особенности здоровья

Бигль — любопытный, активный и озорной компаньон. Эти собаки дружелюбны, веселы и хорошо ладят с детьми. Из-за небольшого размера бигль комфортно чувствует себя в городской квартире. Однако не стоит забывать, что у представителей этой породы присутствуют выраженные охотничьи инстинкты, поэтому биглям необходимо много двигаться и сбалансировано питаться.

Уход за биглем

Особенность породы бигль — короткая плотная шерсть, которая хорошо защищает их как от холода, так и от жары. Биглю не требуется особый уход, подходит стандартный набор груминга.

Если вы живете в сложном климате, обращайте внимание на состояние бигля на улице: если у собаки холодные уши, она дрожит и поджимает лапы — возможно, животное переохладилось. Если животное дышит неестественно и слишком часто, прячется в тень — стоит исключить перегрев, обеспечив собаке доступ к питью и прохладному месту.

Чем кормить бигля

Бигли известны своей энергичностью — им необходимо сбалансированное питание, которое поможет поддерживать их энергию, здоровье и естественный иммунитет в течение всей жизни.

В период отъема от матери, примерно в трехнедельном возрасте, щенка можно начинать кормить кормом ROYAL CANIN® Medium Starter. Это рацион серии «программа рождения» — уникальное диетологическое решение, полностью удовлетворяющее щенков на на этапах отъема и росте до 2 месяцев. Содержит комбинацию питательных веществ, имеющихся в сучьем молоке, усиленную дополнительными компонентами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков. Чтобы облегчить период отъема и сделать переход на сухой рацион более плавным крокеты ROYAL CANIN® Medium Starter можно размачивать, а также сочетать кормление сухим кормом с продуктом, имеющим нежной текстурой мусса ROYAL CANIN® Starter mousse.

Для кормления щенка бигля, начиная с двух месяцев, подойдут рационы серии ROYAL CANIN® Medium Puppy. Сухой корм содержит высококачественные белки L.I.P, а также пребиотики — фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды, поэтому оказывает благоприятное воздействие на чувствительную пищеварительную систему щенка и поддерживает оптимальную консистенцию стула.

За первые 12 месяцев вес щенка среднего размера, к которым относится бигль, увеличивается в 30–40 раз. Такой рост требует особого питания, ведь энергетические потребности щенка примерно вдвое превышают потребности взрослой собаки. Щенок бигля очень активно познает мир: будучи на карантине, исследует квартиру, затем, когда разрешены прогулки, бигли с удовольствием гуляют, долго и много двигаются. Оптимальный баланс кальция и фосфора в составе корма обеспечивают правильное развитие крепкого скелета подвижных и быстрорастущих щенков.

Можно разнообразить кормление бигля и добавлять в рацион щенка влажные паучи ROYAL CANIN®Medium Puppy. Если вы чередуете влажный и сухой рацион, следите за нормой кормления на обратной стороне упаковке, щенка бигля не стоит перекармливать. Многие проблемы со здоровьем — это как раз следствие излишнего веса от перекорма и последствия. Также в соответствии с назначениями ветеринарного врача и особенностями образа жизни щенка, можно подобрать другие корма здесь.

В возрасте один год бигля постепенно можно переводить на специально разработанный породный корм ROYAL CANIN® Beagle Adult. Рацион имеет оптимальную калорийность, а также содержит в составе L-карнитин и нескольких видов клетчатки, чтобы поддерживать вес бигля в пределах нормы. Особенность породы бигль в том, что многие ее представители быстро едят, жадно заглатывая еду. Именно поэтому у породного корма крокеты специальной формы, которая стимулирует разгрызание, увеличивает время приема пищи и дает жевательную нагрузку на коренные зубы взрослой собаки.

Из-за высокой подвижности этой породы суставы биглей подвергаются повышенной нагрузке. Благодаря содержанию жирных кислот омега-3 и хондропротекторов в составе продукт помогает поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата. Профилактику образования зубного камня обеспечивает содержание в составе полифосфатов натрия, а красоту и здоровье шерсти бигля поддерживает комплекс витаминов и аминокислот.

Если у вашего бигля есть особые или дополнительные потребности, попросите ветеринарного врача помочь выбрать нужный корм, например, из этой линейки.