Название «бельгийская овчарка» используется для описания четырех разновидностей этой породы: длинношерстых Грюнендаль и Тервюрен, короткошерстной Малинуа и жесткошерстной Лакенуа.

Все четыре разновидности средних размеров. Все они обладают хорошо сбалансированным телосложением и сильными, сухими мышцами, отличаются элегантным и мощным внешним видом. Это выносливые животные, привыкшие к содержанию на улице. Их организм способен без труда выносить любые капризы бельгийской погоды.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)