Бельгийская овчарка
Быстрые, как молния? Именно на молнию похожи эти собаки в движении. Они способны внезапно изменять направление движения на полной скорости, не снижая ее. Высокая потребность быть в движении и желание охранять и защищать часто заставляют собак этой породы бегать кругами.
О бельгийской овчарке
Название «бельгийская овчарка» используется для описания четырех разновидностей этой породы: длинношерстых Грюнендаль и Тервюрен, короткошерстной Малинуа и жесткошерстной Лакенуа.
Все четыре разновидности средних размеров. Все они обладают хорошо сбалансированным телосложением и сильными, сухими мышцами, отличаются элегантным и мощным внешним видом. Это выносливые животные, привыкшие к содержанию на улице. Их организм способен без труда выносить любые капризы бельгийской погоды.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Бельгия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Живые / Оберегающие / Решительные / Полные энтузиазма / Уверенные / Привязчивые / Спокойные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Живые / Оберегающие / Решительные / Полные энтузиазма / Уверенные / Привязчивые / Спокойные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
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