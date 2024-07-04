Поговорим о боксерах
Официальное название: Боксер
Другие названия: Немецкий боксер, американский боксер
Страна происхождения: Германия
Склонность к слюнотечению3 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|58.5 - 63.5 cm
|54.5 - 59.5 cm
|Вес
|Вес
|30 - 31 kg
|25 - 26 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 15 месяцев
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с боксером
Все, что нужно знать о породе
Немецкий боксер — порода, известная своей безграничной энергией; они обладают дружелюбным, жизнерадостным темпераментом и с энтузиазмом относятся к окружающему миру. В жизни так много интересного! По крайней мере, так они считают, и никто их не убедит в обратном.
В то же время собаки этой породы очень дружелюбные и ласковые, а также сильно привязываются к своим владельцам. После надлежащей дрессировки они хорошо ладят с детьми и обычно очень осторожно и уважительно ведут себя рядом с людьми. Однако иногда они могут немного увлекаться, поэтому на всякий случай лучше не оставлять их с маленькими детьми. Тем не менее они известны как очень надежные питомцы.
Ревностные, преданные, они бесстрашно лают на любые кажущиеся угрозы для их «стаи». Однако незнакомцам нечего бояться: в худшем случае ваш питомец их просто лизнет. Как бы то ни было, из них получаются хорошие сторожевые псы.
Они произошли от немецких охотничьих собак, которые помогали загонять добычу. Позже их скрестили с более мелкой английской породой, похожей на мастифа. Их название связано с тем, как они машут передними лапами (буквально как бойцы) во время игр. Это означает, что они могут быть склонны к прыжкам, но эту проблему помогут решить тренировки.
Что касается внешнего вида, у них короткая гладкая шерсть, характерная короткая морда, умные темно-карие глаза. Поскольку окрас может варьироваться от пятнисто-тигрового до насыщенно-красного и чистого белого, у каждой собаки есть свой характерный внешний вид. Благодаря мускулистому атлетичному телосложению в их движениях сквозят изящность и мощь.
При этом важно отметить, что им необходимо как минимум два часа физических нагрузок ежедневно. Их также полезно начинать дрессировать с раннего возраста, чтобы контролировать характерную для них энергичность. При соблюдении этих двух условий и заботливом отношении боксеры отвечают взаимностью и преданностью. Не зря их считают одними из лучших домашних питомцев.
Два факта о породе
1. Питер Пэн среди собак
Один из множества интересных фактов о породе заключается в том, что у ее представителей очень продолжительный период детства. Хотя они считаются взрослыми примерно с 15 месяцев, им нужно около трех лет, чтобы достичь полной зрелости. Пожалуй, неудивительно, что они сохраняют свой щенячий энтузиазм.
2. Уникальная пара
Не все знают, что на самом деле существует две разновидности боксеров. Помимо обычных, есть американская разновидность, которая немного отличается по физическим характеристикам. Например, корпус американца менее массивный с более подтянутыми чертами и выгнутой шеей. Кроме того, у него более длинная морда и уши.
История породы
Трудно поверить, что боксеры, которых мы знаем и любим, произошли от свирепых охотничьих собак. Но если изучить их историю, можно убедиться, что это именно так.
Являясь дальними потомками бойцовских собак древнего Тибета, современные немецкие боксеры происходят из Западной Европы. Продолжая историю, обратимся к Германии 1800-х годов и породе булленбейсер («кусающий быков»). Немецкие аристократы использовали их для выслеживания и поимки добычи. Эти полезные животные охотились на различную дичь: от оленей и кабанов до медведей.
Позже, когда времена изменились и поместья развалились, традиционная охота вышла из моды. Некоторое время дальнейшая судьба булленбейсеров оставалась под вопросом. Но все изменилось, когда их скрестили с более мелкой британской породой, похожей на мастифов. К концу 1800-х годов появились первые современные боксеры.
В 1904 году их зарегистрировали в Американском клубе собаководства, после чего они стали невероятно популярны в стране, по сей день часто входя в списки лучших пород.
Тем временем в Германии боксеры стали одной из первых пород, используемых полицией, а также применялись в армии во время обеих мировых войн. Сегодня, несмотря на свое воинственное происхождение, боксер считается одной из самых дружелюбных пород.
От головы до кончика хвоста
Боксер: описание породы
1.Тело
2.Голова
3.Шерсть
4.Осанка
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Характеристика породы боксер
Представители этой породы могут быть склонны к проблемам с дыханием.
Эти собаки относятся к брахицефальному типу — они обладают широким черепом, плоской мордой и коротким носом. Это может приводить к некоторым проблемам со здоровьем. В частности, при сильном возбуждении могут возникать проблемы с дыханием, а в жаркую погоду у таких пород, повышается риск теплового удара. В крайних случаях возможен обморок. Рекомендуем приобретать щенков у ответственных заводчиков, которые заботятся о здоровье собак этой породы. Кроме того, следите за весом питомца, поскольку он может усугубить проблему. При необходимости обратитесь за советом к ветеринарному врачу.
Регулярно проверяйте кожу любимца на наличие каких-либо бугорков.
Еще одна потенциальная проблема заключается в предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Это одна из самых серьезных проблем со здоровьем, с которой они могут столкнуться в течение жизни. Выявить заболевание на ранней стадии и обеспечить наиболее эффективное лечение поможет своевременная диагностика. Поэтому следует обращать внимание на любые изменения в состоянии здоровья питомца, например проблемы с дыханием (которые могут быть признаком рака легких) или хромоту (которая может указывать на рак костей). Кроме того, не забывайте проходить регулярные осмотры у ветеринарного врача. Белые представители породы, помимо этого, могут быть склонны к раку кожи (как и питомцы других окрасов с белыми отметинами), поэтому старайтесь свести к минимуму их пребывание на солнце.
Они также могут быть подвержены нередкому для собак заболеванию сердечно-сосудистой системы.
Кардиомиопатия — патология желудочков, вызванная генетическими факторами — характерна для этих питомцев и встречается у них чаще, чем у других пород собак.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений, берите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Возможно, также потребуется адаптировать потребление калорий в соответствии с климатическими условиями. Животным, которые содержатся зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужны энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать крокеты с соответствующим размером, формой и текстурой, чтобы животному было легче захватывать его и разгрызать. Эта фаза роста также отличается умеренными потребностями в энергии. У щенков крупных пород, например лабрадора-ретривера, период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, в том числе дефектам конечностей, деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Ограничение энергетической ценности корма для щенков породы лабрадор-ретривер и кормление правильным суточным количеством помогает контролировать скорость роста и свести к минимуму риск появления избыточного веса. Кастрация — одна из причин избыточного веса собак.
Принадлежность к брахицефальному типу также имеет важное значение, поскольку этот фактор необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры гранул, чтобы облегчить захват корма и его разгрызание. Эта фаза роста также отличается умеренными потребностями в энергии. У крупных щенков период роста продолжительный, интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета и суставов, в том числе деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы также начинают расти. Это означает, что щенок, который потребляет избыточное количество корма и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Умеренная калорийность рациона и соблюдение рекомендуемой суточной нормы поможет контролировать скорость роста и минимизировать эти риски. Адаптированное содержание белка и L-карнитина способствует развитию мышц. Рацион, разработанный специально для щенков в период роста, должен содержать повышенные уровни питательных веществ, в том числе уровень кальция. Но следует помнить, что щенки крупных пород чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а иногда такие добавки могут быть даже опасны. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддержание здорового веса благодаря правильной калорийности, повышенному уровню белка, L-карнитину, который способствует здоровому жировому обмену;
поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря адаптированному содержанию минеральных веществ, ЕРА/DHA, таурина, L-карнитина и антиоксидантов;
поддержание здоровья костей и суставов за счет глюкозамина, хондроитина и антиоксидантов;
обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки;
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря добавлению незаменимых жирных кислот (ЕРА/DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
После 5 лет у этих питомцев появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, помогает поддерживать жизненный тонус, а ряд питательных веществ, таких как хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) необходимо для поддержания здоровья шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Учитывая избыток энергии, этим питомцам необходимо как минимум два часа физических нагрузок ежедневно. Да, два. Их можно распределить между регулярным выгулом, играми на свежем воздухе и прогулками в парке. Эти питомцы идеально подходят для тех, кому нужен партнер для пробежек. В любом случае ежедневные прогулки предпочтительнее, чем одна длительная пробежка в выходные. Кроме того, благодаря своему игривому характеру они любят играть на свежем воздухе. Следует помнить, что эти животные плохо переносят жару. Поскольку они относятся к брахицефальному типу, иногда они испытывают проблемы с дыханием. Поэтому перед физическими нагрузками необходимо выждать как минимум час с момента кормления.
Благодаря короткой лоснящейся шерсти одним из преимуществ породы является минимальная потребность в груминге. Однако поскольку она склонна линять круглый год, а короткая колючая шерсть пристает к коврам и обивке, ежедневный груминг с использованием специальной перчатки поможет поддержать порядок в доме. Этим питомцам не требуется частое купание, но нужно быть готовым к небольшому слюнотечению. Также необходимо регулярно чистить зубы (желательно, каждый день) и время от времени посещать ветеринарного стоматолога для проведения профессиональной чистки. Советуем подрезать когти по мере отрастания и хотя бы раз в неделю проверять уши. В остальном у них все должно быть в порядке.
Учитывая игривый характер и склонность к прыжкам, рекомендуется начинать дрессировку этих животных в раннем возрасте. Занятия для щенков являются важной частью процесса социализации. В частности, самцы боксеров любят самоутверждаться перед другими собаками, поэтому такие занятия помогут им лучше уживаться с другими животными. Умные и услужливые (по крайней мере, обычно) они быстро учатся и хорошо воспринимают мягкое поощрение. Им также идет на пользу постоянная интеллектуальная стимуляция, поскольку скука ведет к деструктивному поведению, например порче мебели. Следует также отметить, что они не очень хорошо переносят одиночество. Из боксеров также получаются отличные собаки-терапевты.
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Всё о боксерах
Хотя в прошлом это были свирепые бойцовские и охотничьи собаки, немецкие боксеры являются кроткими животными с дружелюбным и ласковым характером. Они могут ревностно заступаться за своих владельцев, но для них в большинстве случаев применимо правило «лает, но не кусает». Как правило, они кусаются очень редко.
Хотя эти питомцы любят «подурачиться», на самом деле они очень умны, и им полезна когнитивная стимуляция. Они также любят компанию людей и отлично чувствуют себя в центре внимания. Чем больше времени и усилий вы вложите в обучение любимца, тем лучше будет результат.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукции Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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