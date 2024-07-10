Как ухаживать за собакой породы чихуахуа?

Вашей чихуахуа нужно регулярно стричь когти и снимать зубной налет. Как и у всех мелких пород, у чихуахуа быстро отрастают когти — из-за небольшого веса и непродолжительных прогулок по твердой поверхности, когти собаки не успевают стачиваться. Стричь их нужно раз в неделю, иначе они могут отрастать слишком длинными, мешать собаке нормально двигаться, а в некоторых случаях даже травмировать подушечки лап.

Ухаживать за зубами также следует как можно чаще. Желательно ежедневно осматривать собаке зубы, по необходимости удаляя зубной налет мягкой щеткой со специальными средствами для снятия налета с зубов. Если на зубах образовался камень, то лучше обратиться к ветеринарному врачу для его удаления.

С возрастом у чихуахуа может развиться пародонтоз — воспалительное заболевание десен, при котором зубы собаки расшатываются и выпадают. Лечение этого заболевания, как и удаление шатающихся зубов, должен проводить ветеринарный врач. Если владелец следит за зубами, то риск возникновения пародонтоза можно свести к минимуму.

Уход за собакой породы чихуахуа хотя и несложный, но должен быть регулярным. Осматривая когти или зубы, нужно заодно обратить внимание на глаза, уши и анальные железы. Глаза должны быть без выделений, уши — чистыми, а анальные железы лучше проверять и чистить у ветеринарного врача раз в несколько месяцев.