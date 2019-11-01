Щенок породы далматин: здоровье и уход

Щенка далматина невозможно перепутать с другой породой: эти пятнистые собаки стали особенно популярны после выхода фильма «101 далматинец». Но, прежде чем заводить эту красивую и, без сомнения, оригинальную собаку, нужно знать об особенностях ее здоровья и ухода за ней.

Здоровье и особенности питания

Эти собаки находятся в группе повышенного риска по развитию мочекаменной болезни. Далматины — это единственная порода, у которой в моче не образуется мочевина или аллантоин, а вместо этого — мочевая кислота. Ученые сделали это открытие в 1916 году, и с тех пор проблема мочекаменной болезни у этих собак достаточно хорошо изучена.

Далматинам не просто не показано, но и вредно постоянное кормление натуральным мясом, ведь избыток белка для этой породы критичен и провоцирует развитие камней в почках.

Среди продуктов ROYAL CANIN ® есть специально разработанный для щенков далматина корм — Dalmatian Junior, который значительно снижает риск возникновения мочекаменной болезни. Применять его можно с 2 и до 15 месяцев. Затем нужно перевести собаку на взрослый породный корм Dalmatian Adult, который также разработан с учетом предрасположенности далматинов к мочекаменной болезни.

У далматинов иногда возникают проблемы со слухом. Согласно большинству исследований, 12% далматинов рождаются полностью глухими, 20–30% — частично глухими. Эту предрасположенность нужно учесть и проверить слух у щенка при покупке.

Представители этой породы также склонны к аллергии, у них встречается пиодерма — бактериальное воспаление кожи, — грибковые заболевания, демодекоз и дерматоз. При пищевой аллергии проблему можно решить при помощи специального корма, который назначает ветеринарный специалист. Необходимо проконсультироваться с ним перед переводом животного на диету.

Существует и так называемый «бронзовый синдром» у далматинов — изменение окраса от рыжего до коричневого, зуд, локальный фолликулит с вторичной пиодермией. В шерстном покрове могут появляться небольшие проплешины, кожа в этих местах обычно красно-коричневая , в тяжелых случаях появляются нарывы. Зачастую эта болезнь коррелирует с работой почек, поэтому собаку необходимо показать ветеринарному врачу, чтобы он составил план лечения и назначил дополнительные обследования.

Как и многие крупные собаки, далматины подвержены дисплазии локтевого и тазобедренного сустава, но не в такой степени, как лабрадоры, бернские зенненхунды и другие. Не стоит перекармливать далматина, чтобы лишний вес не увеличивал нагрузку на суставы.

Как ухаживать за щенками далматина

Далматины хорошо переносят климатические условия средней полосы России, но во время сильных морозов следите за их тонкими ушами — собаки могут быстро обморозить их.

Порода линяет круглый год, поэтому лучше всего вычесывать собаку щеткой пару минут в день, тогда шерсть не будет оставаться на мебели и на полу в квартире.

Однозначного ответа на вопрос о том, с какого возраста можно купать щенка далматина, нет. Собаку стоит мыть только по мере необходимости, и помните, что далматины не нуждаются в частом мытье, достаточно протирать шерсть влажной тряпкой и мыть лапы после прогулки.

Самое главное в уходе за далматином — это достаточное количество активности. Эти собаки, как правило, любят плавать, хорошо идут на контакт с другими животными, им очень важно всюду следовать за хозяином и до самой старости играть в игры и бегать на свежем воздухе.

Если вы испытываете трудности в воспитании далматина, можно записать собаку на курс послушания. Эти животные очень энергичны, и важно правильно и вовремя направить их энергию в нужно русло.