Собаки этой крепкой, типично скандинавской породы обладают множеством навыков и хорошо проявляют себя в таких областях, как поиск и спасение пострадавших в зонах бедствия, выпас и прогон скота.

По внешним признакам датско-шведская фермерская собака ведет происхождение от некоторых знаменитых терьеров, в том числе от джек рассел терьеров и фокстерьеров. Это универсальные собаки, которые могут выполнять разные функции, например охранять имущество и ловить крыс. Кроме того, они используются в качестве собак-компаньонов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)