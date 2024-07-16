Датско-шведская фермерская собака

Хотя официально порода была признана совсем недавно, история ее происхождения уходит корнями к началу прошлого тысячелетия.
Danish-swedish farmdog black and white

О датско-шведской фермерской собаке

Собаки этой крепкой, типично скандинавской породы обладают множеством навыков и хорошо проявляют себя в таких областях, как поиск и спасение пострадавших в зонах бедствия, выпас и прогон скота.

По внешним признакам датско-шведская фермерская собака ведет происхождение от некоторых знаменитых терьеров, в том числе от джек рассел терьеров и фокстерьеров. Это универсальные собаки, которые могут выполнять разные функции, например охранять имущество и ловить крыс. Кроме того, они используются в качестве собак-компаньонов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Настороженные / Привязчивые / Живые / Дружелюбные / Умные / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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