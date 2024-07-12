Немецкий боксер: кормление и особенности здоровья
Здоровье немецкого боксера
Как и все крупные собаки, боксеры медленно растут и достигают зрелости примерно к 15 месяцам. Во время роста необходимо следить, чтобы у собаки не было излишней нагрузки на суставы, чтобы предотвратить частую проблему крупных собак — дисплазию тазобедренного сустава. Не перекармливайте собаку, регулярно посещайте ветеринарного врача (не реже одного раза в 12 месяцев). Также при покупке щенка стоит ознакомиться с медицинскими картами родителей собаки, потому как дисплазия зачастую наследственное заболевание.
У боксера брахицефальное строение черепа, а это значит, что представители породы предрасположены к проблемам с дыханием. Однако его морда не настолько укорочена, как, к примеру, у бульдога или мопса, поэтому проблемы с дыханием, общие для всех брахицефалов, у боксера проявляются в меньшей степени. Тем не менее в жару следует ограничивать собаку от активных физических нагрузок и беречь ее от солнца. Одышка, кашель, громкий храп, затрудненное дыхание, быстрая утомляемость — это то, на что стоит обращать внимание всем владельцам брахицефальных пород и, при подозрении на проблему, показывать собаку ветеринарному врачу.
Обязательное условие содержания немецкого боксера: регулярные физические нагрузки, бег и активные игры. Поскольку немецкие боксеры очень энергичны, их сердце испытывает высокие нагрузки и иногда не справляется. Рекомендуется проходить с собакой осмотры на предмет обнаружения шумов и некорректной работы сердца.
Корм для боксера
Щенки немецкого боксера медленно растут, и вплоть до 15 месяцев их стоит кормить питанием для щенков крупных пород. Боксеры склонны к перееданию, поэтому внимательно соблюдайте дозировку, указанную на обратной стороне пачки. Подвижный образ жизни боксера сказывается повышенной нагрузкой на суставы, что приводит к риску их травматизма. Собакам этой породы необходима специальная диета, помогающая выдерживать интенсивную физическую нагрузку — поэтому нужно внимательно отнестись к подбору корма для боксера.
После 15 месяцев постепенно переводите собаку на взрослый корм для боксера ROYAL CANIN® Boxer Adult.
Боксеру обязательно нужен корм, поддерживающий мышечную массу, — и благодаря содержанию белка (26%) и
Свежая вода должна быть всегда в доступе у собаки, в жару на прогулку берите с собой походные поильники. Боксеры плохо переносят высокие температуры,
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей