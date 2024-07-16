Немецкая короткошерстная легавая
Немецкая короткошерстная легавая — это сильная, быстрая и выносливая собака с благородным внешним видом.
О немецкой короткошерстной легавой
Немецкая короткошерстная легавая (или немецкий курцхаар) — это умная, дружелюбная и исполнительная собака. Она отличается уравновешенным нравом и сильно привязывается к своим владельцам. Эти собаки терпеливы к детям и другим собакам, однако из-за крупных размеров они не подходят для игр с совсем маленькими детьми.
Немецкие короткошерстные легавые отличаются атлетичностью и целеустремленностью. Это крепкие универсальные охотничьи собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Уравновешенные / Преданные / Сдержанные / Уверенные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Уравновешенные / Преданные / Сдержанные / Уверенные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется интенсивная дрессировка
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется интенсивная дрессировка
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