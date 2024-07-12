Англо-французская трехцветная гончая большая
О большой англо-французской трехцветной гончей
Во Франции больших англо-французских трехцветных гончих высоко ценят за превосходные скоростные качества в работе на пересеченной местности. Это собаки крепкого сложения, в чьих венах течет больше французских, чем английских кровей, однако они обладают и некоторыми признаками, доказывающими их происхождение от фоксхаундов.
Трехцветные гончие считаются самыми выносливыми из охотничьих гончих, работающих в стае. Благодаря силе, выносливости и настойчивости, полученным от английских предков, собаки этой породы пользуются большой популярностью у охотников. С момента официального признания в 1978 году эта порода заняла достойное место среди популярных охотничьих собак.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Франция
Размерная категория Maxi
Средняя продолжительность жизни 12–14 годы
Трудолюбивые / Жизнерадостный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требуются большие физические нагрузки
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