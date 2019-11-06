Кокер-спаниели славятся не только дружелюбным характером, но и внешним видом. Кудрявая шерсть и большие уши делают эту собаку узнаваемой. Они же могут доставить много хлопот владельцу собаки, так что, выбирая кокера, будьте готовы к тому, что его придется часто мыть и вычесывать. Рассмотрим, на что еще обратить внимание, присматриваясь к этой породе, а также чем кормить кокер-спаниеля.

Внешность и характер

Кокер-спаниели - очень активные и подвижные собаки. Эту породу искусственно выводили в XIX веке, чтобы получить компактного пса, способного охотиться на мелкую дичь. Отсюда и название породы: по-английски woodcock - это вальдшнеп.

Средний рост кокер-спаниеля - около 40 сантиметров. Вес, в зависимости от пола, варьируется от 12 до 15 килограмм. Собаки этой породы живут до 15 лет, а иногда и больше. До самой старости они отличаются игривым характером и подвижностью.

Кокер-спаниели - идеальные охотники. У них великолепный нюх, необычайная выносливость, послушный характер и прекрасное телосложение. У этой породы очень строгий стандарт, так что породистые спаниели по праву считаются одними из лучших спортивных собак.

Но все это означает, что и к хозяину спаниеля предъявляются высокие требования. Этой собаке не подходят спокойные прогулки: ей нужны постоянные игры, занятия и активности.

Чем кормить кокер-спаниеля

Спаниелю нужен высокоэнергетический корм, разработанный с учетом особенностей породы - важно правильно подобрать корм для кокер-спаниеля. Идеально подойдет Cocker Junior от ROYAL CANIN®, который кокер-спаниелю можно давать вплоть до года. В его составе много жирных кислот для правильного развития щенка, пребиотики для защиты формирующейся пищеварительной системы, а также все нужные витамины и минералы.

Спаниели чувствительны к некоторой еде, так что нельзя кормить собаку с хозяйского стола, нужно давать ей специальный корм для спаниелей. Для взрослых животных в возрасте от года подойдет ROYAL CANIN® Cocker Adult.

Такой корм отличается высоким содержанием белка, что позволяет сохранять вес взрослой собаки в пределах нормы. Кроме того, специальная форма крокетов помогает профилактировать образование зубного камня, который со временем появляется почти у всех собак.

Кокеры очень подвижны, но ресурс их организма не безграничен, так что взрослой собаке понадобится забота о сердце. Специальный корм для кокер-спаниелей учитывает и это.

Особенности породы

Хозяину стоит уделять внимание внешности своей собаки. Волнистую шерсть спаниеля нужно регулярно - не реже раза в неделю - вычесывать. Собаку этой породы нужно регулярно мыть и водить на стрижку. Специальные корма помогают шерсти кокера всегда оставаться здоровой и блестящей.

Визитная карточка кокер-спаниеля - их длинные висячие уши. Они же - одно из слабых мест породы. Нужно регулярно чистить уши своему питомцу и не забывать о них, когда моете собаку: закрытость ушной раковины не позволяет грязи удаляться самой, так что следить за этим придется вам.

Регулярное посещение ветеринарного врача - лучшая профилактика любых заболеваний. И, заводя кокер-спаниеля, помните о его охотничьем предназначении: эта добрая и подвижная собака может потребовать от хозяина перемен в жизни. Например, ему придется полюбить длинные и подвижные прогулки.