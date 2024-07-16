Истрийская короткошерстная гончая
Об истрийской короткошерстной гончей
Истрийская короткошерстная гончая — потрясающая охотничья собака, специализирующаяся на выслеживании зайцев и лис, которая также характеризуется выдающимися инстинктами сворной гончей. Эти собаки прекрасно подходят для работы на обширных открытых пространствах своей родной Истрии.
Эти гончие с благородным экстерьером имеют белоснежную шерсть с лимонно-рыжими пятнами. Шерсть у них тонкая и гладкая, а вытянутая голова — узкая и аккуратная. Уши этих собак также часто бывают украшены оранжевыми отметинами.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Спокойные / Кроткие / Тихие / Живые / Послушный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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