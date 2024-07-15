Итальянский жесткошерстный сегуджио
Об итальянском жесткошерстном сегуджио
Когда итальянский жесткошерстный сегуджио идет по следу, он использует свой хвост в качестве руля, поднимая его до уровня позвоночника, виляя им в стороны и иногда поворачивая. Хвост у этой собаки считается длинным, хотя кончик находится почти на уровне скакательного сустава.
По сравнению со своими короткошерстными сородичами, жесткошерстные сегуджио более сдержанные, не такие экспрессивные и громкие, а спокойные и уравновешенные. У них дружелюбное, кроткое, но при этом гордое выражение, с налетом меланхоличной задумчивости. Голос сильный и очень гармоничный.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Жизнерадостный / Сдержанные / Спокойные / Уравновешенные / Дружелюбные / Кроткие
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей