Итальянский сегуджио короткошерстный

Предками короткошерстного итальянского сегуджио, внешний вид которого на протяжении веков практически не менялся, являются гончие примитивного типа, завезенные в Италию (которых не следует путать с борзыми).
Italian Short-Haired Segugio adult black and white

О короткошерстном итальянском сегуджио

Короткошерстные итальянские сегуджио хорошо приспособлены к работе на любой местности. Это очень выносливые животные, которые могут развивать большую скоростью и работать с энтузиазмом как в одиночку, так и в стае. Смелые короткошерстные итальянские сегуджио обладают благодушным видом и очень приятным голосом.

Они, вероятно, произошли от древнеегипетских гончих примитивного типа, которые благодаря финикийским торговцам распространились вдоль всего побережья Средиземного моря, включая Италию. Рядом с изображениями фараонов найдено много изображений гончих, очень похожих на короткошерстных итальянских сегуджио.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Жизнерадостный / Полные энтузиазма / Кроткие / Привязчивые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Любит охотиться
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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