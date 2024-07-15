Итальянский сегуджио короткошерстный

Короткошерстные итальянские сегуджио хорошо приспособлены к работе на любой местности. Это очень выносливые животные, которые могут развивать большую скоростью и работать с энтузиазмом как в одиночку, так и в стае. Смелые короткошерстные итальянские сегуджио обладают благодушным видом и очень приятным голосом.

Они, вероятно, произошли от древнеегипетских гончих примитивного типа, которые благодаря финикийским торговцам распространились вдоль всего побережья Средиземного моря, включая Италию. Рядом с изображениями фараонов найдено много изображений гончих, очень похожих на короткошерстных итальянских сегуджио.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)