Итальянский сегуджио короткошерстный
О короткошерстном итальянском сегуджио
Короткошерстные итальянские сегуджио хорошо приспособлены к работе на любой местности. Это очень выносливые животные, которые могут развивать большую скоростью и работать с энтузиазмом как в одиночку, так и в стае. Смелые короткошерстные итальянские сегуджио обладают благодушным видом и очень приятным голосом.
Они, вероятно, произошли от древнеегипетских гончих примитивного типа, которые благодаря финикийским торговцам распространились вдоль всего побережья Средиземного моря, включая Италию. Рядом с изображениями фараонов найдено много изображений гончих, очень похожих на короткошерстных итальянских сегуджио.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Жизнерадостный / Полные энтузиазма / Кроткие / Привязчивые
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Любит охотиться
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