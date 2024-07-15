Керри блю терьер

Предков этих собак первоначально использовали для охоты на выдр на глубоководье. Они также выгоняли барсуков из нор и охотились на животных-вредителей.

Керри блю терьеры — крепкие и пропорционально сложенные собаки. Представители этой породы — истинные терьеры во всем — от элегантного внешнего вида до замечательно мягких движений.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)