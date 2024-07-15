Керри блю терьер

В керри блю терьерах замечательно сочетаются аристократизм и хладнокровие. Это превосходные сторожевые собаки, искренне преданные членам своей семьи.

О керри блю терьере

Предков этих собак первоначально использовали для охоты на выдр на глубоководье. Они также выгоняли барсуков из нор и охотились на животных-вредителей.

Керри блю терьеры — крепкие и пропорционально сложенные собаки. Представители этой породы — истинные терьеры во всем — от элегантного внешнего вида до замечательно мягких движений.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Преданные / Настороженные / Полные энтузиазма

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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