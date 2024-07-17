Малый мюнстерлендер

Малые мюнстерлендеры — умные и быстро обучаемые собаки. Темпераментные, но при этом уравновешенные, они обладают устойчивым характером, внимательны и дружелюбны к людям.

Это хорошие семейные собаки, которые легко получают навыки социализации. На охоте это идеальные командные игроки, которые поддерживают тесный контакт со своими владельцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)