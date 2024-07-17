Малый мюнстерлендер
Малые мюнстерлендеры — универсальные охотники с неиссякаемым инстинктом хищника и крепкими нервами. Они обладают хорошей реакцией на дичь.
О малом мюнстерлендере
Малые мюнстерлендеры — умные и быстро обучаемые собаки. Темпераментные, но при этом уравновешенные, они обладают устойчивым характером, внимательны и дружелюбны к людям.
Это хорошие семейные собаки, которые легко получают навыки социализации. На охоте это идеальные командные игроки, которые поддерживают тесный контакт со своими владельцами.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12–14 лет
Привязчивые / Кроткие / Независимые / Умные / Жизнерадостный
Основные факты
Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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