Мальтезе: кормление и особенности здоровья

Мальтезе, она же мальтийская болонка — белоснежная миниатюрная собака с дружелюбным характером. Длинная шерсть мальтезе привлекает внимание, а ее небольшие размеры позволяют без труда содержать собаку в квартире. Разбираемся, чем кормить мальтезе и что делать, чтобы собака не болела, сохраняла активность и эффектный внешний вид.

Внешность и характер

Предки этих собак жили в портовых городах Средиземного моря и охотились на крыс и мышей, которые прятались в трюмах кораблей и в складах гавани. Позже собаки стали декоративными, например, в эпоху Ренессанса многие художники рисовали дам с собаками мальтезе на руках. Сейчас мальтийская болонка — это компаньон, в качестве сторожа или охотника эту породу не используют.

Мальтийские болонки с хорошей родословной имеют выставочный потенциал, их длинная белоснежная шерсть с глянцевым блеском часто становится предметом восхищения зрителей.

У мальтийских болонок ласковый, послушный и веселый нрав. Несмотря на то, что мальтезе не нуждаются в очень длительных прогулках (более 2 часов в день), не стоит забывать, что собак, с которыми совсем не нужно гулять, — не существует. Поэтому с мальтезе нужно гулять каждый день, не меньше часа.

Уход за мальтезе

Владельцы собак часто закалывают длинную челку мальтезе, а способ стрижки выбирают такой, при котором шерсть с туловища собаки опускается до земли. Груминг этих собак должен быть тщательным: ежедневное расчесывание, ежедневная чистка зубов, стрижка по мере необходимости, чистка ушей и области вокруг глаз, стрижка когтей. После прогулки можно помыть только лапы, но как минимум раз в неделю нужно мыть собаку полностью.

Эта собака хорошо себя чувствует в небольшой квартире с умеренно активным владельцем. Впрочем, если хозяин собаки ведет активный образ жизни и много времени проводит на природе, болонка будет сопровождать его. Стоит ориентироваться на самочувствие собаки: зимой не допускать намокания длинной шерсти, летом не допускать перегрева и обезвоживания.

Здоровье мальтезе

У мальтийских болонок хорошее здоровье, при правильном уходе и питании они живут до 15 лет. Но есть некоторые породные заболевания, к профилактике которых нужно отнестись внимательно — раз в полгода собака должна проходить осмотр в ветеринарной клинике.

Специфическая особенность породы — слезящиеся глаза, которые требуют постоянного внимания и тщательного ухода. Причин слезотечения может быть несколько: от длинной шерсти, раздражающей слизистую глаза, также слезотечение может быть вызвано частичной или полной непроходимостью слезно-носовой системы, неправильным положением век, атипичным ростом ресниц, повреждением роговицы, лечение препаратами, стимулирующими работу слезных желез.

Большинство заболеваний мальтезе передаются по наследству, поэтому не забудьте проверить медицинские карты родителей собаки. Своевременная диагностика для болезней болонок — самая важная составляющая успешного лечения. Для того, чтобы мальтезе была здорова, нужно раз в полгода обследовать ее в клинике, уделяя особое внимание возможным породным болезням. Особое внимание следует уделить и питанию мальтезе.

Чем кормить мальтезе