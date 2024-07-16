Мастифы демонстрируют редкое сочетание благородства и бесстрашия. Эти спокойные собаки ласковы с владельцами и, несмотря на свои огромные размеры, крайне осторожно ведут себя с детьми.

Мастифы — это мощные, хорошо сложенные собаки. Известны случаи, когда вес мастифа превосходил вес взрослого мужчины. Во всем мире мастифы широко используются как охранные и сторожевые собаки: они чутки и бдительны, обладают развитым охранным инстинктом и внушительной внешностью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)