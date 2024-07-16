Мастиф

В Книге рекордов Гиннеса мастиф по кличке Зорба весом 156 кг признан самой большой собакой в мире.
Mastiff adult in black and white

О мастифе

Мастифы демонстрируют редкое сочетание благородства и бесстрашия. Эти спокойные собаки ласковы с владельцами и, несмотря на свои огромные размеры, крайне осторожно ведут себя с детьми.

Мастифы — это мощные, хорошо сложенные собаки. Известны случаи, когда вес мастифа превосходил вес взрослого мужчины. Во всем мире мастифы широко используются как охранные и сторожевые собаки: они чутки и бдительны, обладают развитым охранным инстинктом и внушительной внешностью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Спокойные / Оберегающие / Сдержанные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется владелец с некоторым опытом
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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