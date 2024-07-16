Собаки этой породы чрезвычайно подвижны, обладают отличными сторожевыми и охранными качествами и великолепным чутьем (их часто используют при поиске наркотиков).

Шерсть муди относительно короткая, гладко прилегающая на конечностях и голове. Привязчивые собаки этой породы становятся любимцами всей семьи. Их можно без проблем содержать в помещении.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)