Муди
О муди
Собаки этой породы чрезвычайно подвижны, обладают отличными сторожевыми и охранными качествами и великолепным чутьем (их часто используют при поиске наркотиков).
Шерсть муди относительно короткая, гладко прилегающая на конечностях и голове. Привязчивые собаки этой породы становятся любимцами всей семьи. Их можно без проблем содержать в помещении.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-14 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Уверенные / Независимые / Умные / Преданные / Уравновешенные / Подвижный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
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Здоровье на протяжении всей жизни
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