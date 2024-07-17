Щенки мопса: правильный уход
У щенков мопса очень необычный внешний вид, они идеальные компаньоны, в прошлом любимцы королей и знати. Эти собаки относятся к брахицефалам. У всех брахицефалов — мопсов, бульдогов, пекинесов, бордоcких догов и других — укороченная морда, узкие ноздри и мягкое небо. Уход за
Вещи, которые следует знать каждому, у кого есть щенок мопса
Мопсы генетически склонны к ленивому образу жизни.
Мопсы склонны к ожирению, которое впоследствии вызывает проблемы с
Как кормить щенка мопса?
Для щенков мопса до 10 месяцев в линейке продуктов ROYAL CANIN® есть корм Junior Pug, он снижает риск возникновения ожирения и содержит необходимые для растущего организма собаки нутриенты. После 10 месяцев щенка переводят на Adult Pug. Крокеты этих кормов сделаны с учетом особенностей строения челюсти мопса и имеют форму трилистника, что помогает собакам разгрызать их полностью.
Проблемы щенков мопса со здоровьем
Некоторые российские и зарубежные авиакомпании запрещают провозить
К наследственным заболеваниям мопса относятся: некроз головки бедра — болезнь Петерса, — ювенильный демодекоз, глаукома, хронический кератит, отиты и повреждения глаз.
Болезнь Петерса обычно проявляется в возрасте 4–10 месяцев и начинается с хромоты или болезненности одной или двух лап.
Ювенильный демодекоз проявляется до года — это истончение волос и частичное облысение
Офтальмологические проблемы — следствие строения глаз мопса, они как будто всегда удивленные и увеличенные. У некоторых собак от резких ударов или травм может случиться выпадение глаза. В таком случае немедленно наложите влажную повязку и отвезите животное в ветеринарную клинику. Прогноз будет благоприятным, если вовремя оказать помощь. Для глаукомы характерна светобоязнь, покраснение и опухание век — это также повод срочно обратиться к специалисту.
Хронический кератит появляется в результате патологического разрастания носовой складки мопса. Глаза собаки гноятся и затягиваются пленкой — это повод для экстренного обращения к врачу. В случае необходимости собаке сделают операцию, и зрение придет в норму.
Опять же,
Все эти заболевания поддаются лечению, если вовремя обратиться к специалисту.
Если вы заметили, что собака с трудом делает вдох, ее ноздри слипаются при дыхании, она громко дышит, стонет при дыхании, захлебывается от храпа во сне (умеренный храп для брахицефала — норма) — все это причины немедленного обращения к специалисту. При патологически суженных ноздрях хирургическая пластика может спасти жизнь вашему мопсу. Также проблемы с дыханием могут свидетельствовать о некардиогенной легочной гипертензии, заболеваниях трахеи, легких, инфекции или аллергии.
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