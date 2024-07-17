Щенки мопса: правильный уход

У щенков мопса очень необычный внешний вид, они идеальные компаньоны, в прошлом любимцы королей и знати. Эти собаки относятся к брахицефалам. У всех брахицефалов — мопсов, бульдогов, пекинесов, бордоcких догов и других — укороченная морда, узкие ноздри и мягкое небо. Уход за мопсом-щенком , как и за другими представителями брахицефалов, требует особого внимания.

Вещи, которые следует знать каждому, у кого есть щенок мопса

Из-за коротких дыхательных путей эти собаки плохо переносят жару и чрезмерные физические нагрузки. Одышка, хрип и другие проблемы с дыханием требуют консультации с ветеринарным врачом.

Мопсы генетически склонны к ленивому образу жизни. Когда-то они часами сидели на коленях у королевы, короля или представителей знати и вели аристократический образ жизни. Их приносили к месту охоты на специальных носилках. И по сей день, если хозяин не будет проявлять инициативу, пес может лежать в углу и даже впадать от безделья в меланхолию, а затем и в депрессию.

Мопсы склонны к ожирению, которое впоследствии вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Есть два способа предотвратить такое развитие событий: правильный корм и прогулки на свежем воздухе — два раза в день, не меньше получаса.

Как кормить щенка мопса?

Для щенков мопса до 10 месяцев в линейке продуктов ROYAL CANIN ® есть корм Junior Pug, он снижает риск возникновения ожирения и содержит необходимые для растущего организма собаки нутриенты. После 10 месяцев щенка переводят на Adult Pug. Крокеты этих кормов сделаны с учетом особенностей строения челюсти мопса и имеют форму трилистника, что помогает собакам разгрызать их полностью.

Проблемы щенков мопса со здоровьем

Некоторые российские и зарубежные авиакомпании запрещают провозить собак-брахицефалов на борту. Это связано все с тем же особым строением лицевой части черепа собаки. Для мопсов перепад давления, нехватка воздуха, переохлаждение или перегрев и стресс могут стать причиной удушья и привести к летальному исходу.

К наследственным заболеваниям мопса относятся: некроз головки бедра — болезнь Петерса, — ювенильный демодекоз, глаукома, хронический кератит, отиты и повреждения глаз.

Болезнь Петерса обычно проявляется в возрасте 4–10 месяцев и начинается с хромоты или болезненности одной или двух лап.

Ювенильный демодекоз проявляется до года — это истончение волос и частичное облысение из-за клеща Demodex cаnis, который в норме находится на коже любой собаки, однако у щенков с пониженным иммунитетом численность паразитов превосходит норму.

Офтальмологические проблемы — следствие строения глаз мопса, они как будто всегда удивленные и увеличенные. У некоторых собак от резких ударов или травм может случиться выпадение глаза. В таком случае немедленно наложите влажную повязку и отвезите животное в ветеринарную клинику. Прогноз будет благоприятным, если вовремя оказать помощь. Для глаукомы характерна светобоязнь, покраснение и опухание век — это также повод срочно обратиться к специалисту.

Хронический кератит появляется в результате патологического разрастания носовой складки мопса. Глаза собаки гноятся и затягиваются пленкой — это повод для экстренного обращения к врачу. В случае необходимости собаке сделают операцию, и зрение придет в норму.

Опять же, из-за строения черепа у мопса несколько суженный слуховой проход, поэтому необходимо регулярно чистить уши и не допускать воспалений.

Все эти заболевания поддаются лечению, если вовремя обратиться к специалисту.

Если вы заметили, что собака с трудом делает вдох, ее ноздри слипаются при дыхании, она громко дышит, стонет при дыхании, захлебывается от храпа во сне (умеренный храп для брахицефала — норма) — все это причины немедленного обращения к специалисту. При патологически суженных ноздрях хирургическая пластика может спасти жизнь вашему мопсу. Также проблемы с дыханием могут свидетельствовать о некардиогенной легочной гипертензии, заболеваниях трахеи, легких, инфекции или аллергии.