Румынская овчарка миоритик
О румынской овчарке миоритик
Румынские овчарки миоритик — это спокойные, уравновешенные собаки, которые демонстрируют немалое мужество и эффективные боевые навыки, когда стаду угрожают хищники, такие как медведи, волки и рыси. Они не доверяют посторонним и известны своими отличными сторожевыми навыками.
Представители этой породы очень хорошо проявляют себя как пастушьи собаки, они очень смело и эффективно противостоят хищникам. Спокойная натура этой овчарки и терпеливое отношение к детям позволяют ей стать ласковой семейной собакой.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Румыния
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Спокойные / Тихие / Кроткие
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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