Румынская овчарка миоритик

Румынские овчарки миоритик — энергичные и эффектные собаки. Они достаточно легкие, несмотря на крупные размеры. Эти собаки отличаются длинной шерстью, которая покрывает голову, корпус и конечности. Самцы выше и сильнее самок.
Взрослая румынская овчарка миоритик на черно-белой фотографии

О румынской овчарке миоритик

Румынские овчарки миоритик — это спокойные, уравновешенные собаки, которые демонстрируют немалое мужество и эффективные боевые навыки, когда стаду угрожают хищники, такие как медведи, волки и рыси. Они не доверяют посторонним и известны своими отличными сторожевыми навыками.

Представители этой породы очень хорошо проявляют себя как пастушьи собаки, они очень смело и эффективно противостоят хищникам. Спокойная натура этой овчарки и терпеливое отношение к детям позволяют ей стать ласковой семейной собакой.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Румыния

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Спокойные / Тихие / Кроткие

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Отличная сторожевая собака

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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