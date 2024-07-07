Существуют много разновидностей породы салюки. Это связано с особым местом, которое занимает эта порода в арабских традициях, а также огромной территорией ближневосточного региона, в котором каждое племя выводило свою разновидность этой породы.

Считается, что по поведению салюки похожи на кошек, сдержанно относятся к посторонним, полны достоинства, отличаются умом, и при этом они остаются относительно независимыми. Салюки — невероятно преданные собаки, которые хорошо адаптируются к любой домашней обстановке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)