Щенки самоедской лайки: как за ними ухаживать

Самоедская собака — удивительное животное. Во-первых , это одна из древнейших пород, сопровождавшая человека еще в XI веке до нашей эры. Во-вторых , это так называемая аборигенная собака, то есть постепенно одомашненное дикое животное, а не выведенное селекционерами и заводчиками.

Удивительно и то, что самоеда относят к шпицам, хотя на шпица эта собака похожа разве что своим великолепным пушистым мехом. По характеру же это крайне выносливое животное, способное жить и работать в самых суровых условиях.

Самоед — мощная и вместе с тем весьма элегантная собака. Племена самоедов, северных народов, использовали этих животных в качестве ездовых, а также брали с собой на охоту и оставляли сторожить жилище.

У самоеда роскошная белая шерсть, мягкая и очень теплая. Эта собака идеально приспособлена к суровым условиям севера и очень низким температурам. Она легко переносит холод и не боится снега.

Самоедская лайка: уход и содержание

Что удивительно, уход за самоедом достаточно прост: достаточно регулярно вычесывать собаку. Мыть же ее нужно только по мере загрязнения. Самоеды, в отличие от многих других длинношерстных пород, почти не пахнут.

Самоеды — энергичные собаки. С раннего детства они требуют к себе повышенного внимания и нуждаются в регулярных и достаточных нагрузках. По этим причинам держать самоеда в городе, в маленькой однокомнатной или даже двухкомнатной квартире, не рекомендуется.

Этому животному идеально подойдет дом с небольшим садом, где самоед сможет выплескивать всю свою энергию. Также питомца лучше заводить в большой семье, так как эта собака может впасть в депрессию без частого общения с человеком.

Самоеды послушны и хорошо поддаются дрессировке, хотя в их характере присутствует определенная независимость. Собака любит подавать голос, так что к этому придется привыкнуть.

Щенки самоедов растут достаточно долго, так как относятся к крупным по размеру животным. Взрослые особи достигают веса 20–30 килограммов. Важно правильно кормить щенков и уделять им в первые несколько месяцев как можно больше времени, разучивая команды и занимаясь активными играми.

Щенку самоеда нужно высококалорийное питание. Подойдет корм Maxi Junior, который можно давать питомцу возрастом до 15 месяцев. Этот продукт поддерживает здоровье костей и суставов, что особенно важно для самоедов: у собак велик риск возникновения дисплазии тазобедренных суставов.

Взрослой собаке подойдет продукт Maxi Adult, этим рационом можно кормить животное до 5 лет, а после переводить на Maxi Adult 5+ и так далее.

Важная часть ухода за самоедом — обязательные регулярные визиты с животным к ветеринарному врачу. Самоедские лайки — выносливые существа, но даже у них могут быть специфические заболевания и свои особенности. Например, кроме дисплазии тазобедренного сустава, самоеды склонны к хронической почечной недостаточности. Так что перед тем, как взять собаку, поговорите с заводчиком, а после отвезите щенка на полное обследование к специалисту.