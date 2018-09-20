Ши-тцу: уход и содержание

Ши-тцу относятся к декоративным породам собак 9-й группы FCI. Это истинные компаньоны и спутники владельцев. Их небольшой размер и общительный характер обычно не создают проблем, но богатая длинная шерсть, крупные глаза и укороченная мордочка требуют особого внимания при уходе за этой собакой.

Ши-тцу — очень эффектная собака. Своей популярностью эта порода во многом обязана роскошной шерсти. Но для того, чтобы собака выглядела действительно великолепно, от владельца потребуются определенное терпение, знание основ груминга длинношерстных собак и некоторая сноровка. Первое правило владельца ши-тцу — начинать уход за шерстью с самого раннего возраста. Пока щенок маленький и его шерсть не достигла максимальной длины, нужно приучать питомца к ежедневным процедурам на столе. Осмотр ушей, глаз, зубов и расчесывание. Эти процедуры очень важны, так как связаны с особенностями строения собаки.

Висячие уши ши-тцу украшены густой длинной шерстью и внутри, и снаружи. Попадание влаги и скопление серы и грязи в ушном проходе может привести к развитию воспаления и отиту, а также грибковой и бактериальной инфекции. Поэтому осмотр ушей у собак этой породы должен быть ежедневным. При необходимости можно стричь шерсть на внутренней стороне уха. Так кожа будет лучше дышать и проветриваться. Это особенно актуально в сырую погоду и для собак с излишне мягкой и густой шерстью.

Ши-тцу — обладатели крупных выразительных глаз, которые также нуждаются в особом внимании владельца. Крупные глаза легче травмировать, туда попадают пыль и соринки, так как из-за небольшого роста органы зрения животного находятся совсем близко от земли. Нужно ежедневно осматривать глаза собаки, удаляя накопившиеся выделения, а в случае подозрения на воспаление срочно показать ее ветеринарному врачу. Кроме того, периодически необходимо проверять глаза ши-тцу у ветеринарного офтальмолога.

Зубы ши-тцу довольно крупные для собаки такого размера. Тем не менее нужно внимательно следить за их состоянием: как у щенка, в период смены молочных зубов на постоянные, так и у взрослой собаки, вовремя снимая образовавшийся зубной камень. У ши-тцу , как и у любой мелкой породы, тенденция к образованию камня выше, поэтому посещение ветеринарного стоматолога должно стать правилом, а не исключением.

Также нужно регулярно осматривать когти и сами лапы. Под длинной шерстью владелец может не заметить отросших когтей, которые причиняют собаке дискомфорт. Если владелец сам не может справиться со стрижкой когтей, собаку нужно отнести к ветеринару, где специалист быстро решит эту задачу. В сырую погоду отросшая шерсть между пальцами может задерживать влагу, и возникает риск развития на лапах грибковой инфекции. Поэтому шерсть между пальцами нужно постоянно подстригать, а сами лапы осматривать и при подозрении на наличие инфекции — мокнущая экзема, пятна, неприятный запах — срочно показать собаку врачу.