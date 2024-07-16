Штирийская жесткошерстная гончая
Штирийские жесткошерстные гончие подходят не только для травли дичи в сопровождении голоса. Они также часто используются для выслеживания подранков на горной местности.
О штирийской жесткошерстной гончей
Штирийские жесткошерстные гончие — это собаки средних размеров с крепким телосложением и серьезным, но не агрессивным выражением.
Прежде всего, это полные энтузиазма твердые и решительные охотники, которые выслеживают дичь и отличаются громким голосом. Благодаря жесткой шерсти штирийские гончие могут работать в любых погодных условиях.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Австрия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10–12 лет
Привязчивые / Кроткие / Независимые / Общительные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10–12 лет
Привязчивые / Кроткие / Независимые / Общительные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Нуждается в опытном владельце
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Нуждается в опытном владельце
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
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