Штирийская жесткошерстная гончая

Штирийские жесткошерстные гончие — это собаки средних размеров с крепким телосложением и серьезным, но не агрессивным выражением.

Прежде всего, это полные энтузиазма твердые и решительные охотники, которые выслеживают дичь и отличаются громким голосом. Благодаря жесткой шерсти штирийские гончие могут работать в любых погодных условиях.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)