Вест-хайленд-уайт-терьер: кормление и особенности здоровья
Вест-
Здоровье вест-хайленд-уайт-терьеров
Это выносливые и мускулистые собаки с хорошим здоровьем. Из слабых мест — кожа и глаза. Они обладают достаточно чувствительной кожей, жесткой шерстью и плотным подшерстком. У вест-хайлендов могут возникать дерматиты и проявляться пищевые аллергии. Собаки также известны привередливостью в еде, поэтому стоит подбирать породный корм для вест-
Уход за вест-хайлендом
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Расчесывание — по мере необходимости. Эта порода мало линяет.
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Стрижка шерсти собаки — как только шерсть волочится по полу, мешает собаке видеть, дышать и чрезмерно пачкается.
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Купание — не реже 1 раза в месяц, лапы после прогулки каждый день.
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Чистка ушей и протирание глаз — минимум 1 раз в неделю.
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Прогулки — не меньше получаса 2 раза в день, а лучше до 2 часов в день.
Как кормить вест-хайленд-уайт-терьера
На питание вест-хайленд-уайт-терьера следует обратить особое внимание. Вест-хайленд-уайт-терьеру, у которого нет медицинских ограничений и специальных потребностей, подойдет специальный породный кормROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult. Если собака стерилизована или кастрирована, имеет повышенные физические нагрузки, много времени проводит на улице, занимается аджилити, то стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом по поводу подбора добавок в рацион или специального корма.
Щенку до 10 месяцев можно подобрать подходящий корм из линейки ROYAL CANIN®. После 10 месяцев нужно постепенно переводить на взрослый корм для вест-хайленд-уайт-терьера. Он содержит масло огуречника, витамин А, жирные кислоты EPA и DHA для здоровья и поддержания барьерной функции кожи. Крокеты в форме подушечки удобно разгрызать собакам миниатюрных пород. Кроме того, крокеты содержат хелатор кальция для уменьшения зубного налета. Такое кормление в сочетании с ежедневной чисткой зубов поможет избежать возможных проблем, например гингивита.
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