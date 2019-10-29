Вест-хайленд-уайт-терьер: кормление и особенности здоровья

Вест- хайленд-уайт-терьер — это белоснежная маленькая собака родом из Шотландии. Когда-то ее выводили как охотника на мелкую дичь, барсуков, лис и выдр, сейчас же порода используется как декоративная. Собаку можно содержать в небольшой квартире — при правильном уходе и питании вест- хайленд-уайт-терьеры живут до 15 лет. Разбираемся, чем кормить вест- хайленд-уайт-терьера и как обеспечить собаке этой породы правильный уход.

Здоровье вест-хайленд-уайт-терьеров

Это выносливые и мускулистые собаки с хорошим здоровьем. Из слабых мест — кожа и глаза. Они обладают достаточно чувствительной кожей, жесткой шерстью и плотным подшерстком. У вест-хайлендов могут возникать дерматиты и проявляться пищевые аллергии. Собаки также известны привередливостью в еде, поэтому стоит подбирать породный корм для вест- хайленд-уайт-терьеров , который учитывает эти особенности. Существуют породные заболевания вест- хайленд-уайт-терьеров — они передаются по наследству (поэтому при покупке щенка следует тщательно изучить медицинские карты родителей собаки). Многие из возможных болезней успешно лечатся на ранней стадии — именно поэтому необходимо проводить осмотр собаки в ветеринарной клинике не реже 1 раза в 6 месяцев.

Уход за вест-хайлендом

Расчесывание — по мере необходимости. Эта порода мало линяет.

Стрижка шерсти собаки — как только шерсть волочится по полу, мешает собаке видеть, дышать и чрезмерно пачкается.

Купание — не реже 1 раза в месяц, лапы после прогулки каждый день.

Чистка ушей и протирание глаз — минимум 1 раз в неделю.

Прогулки — не меньше получаса 2 раза в день, а лучше до 2 часов в день.

Как кормить вест-хайленд-уайт-терьера