Профилактика перегрева у собак в летнее время

Летняя жара и солнце представляют серьезную проблему для собак и кошек, и мы, их владельцы, можем защитить наших питомцев.

Например, знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? Предлагаем несколько советов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно в летнюю жару.