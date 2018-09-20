Профилактика перегрева у собак в летнее время
Знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? А о том, что собакам с укороченной мордой сложнее охлаждать организм с помощью учащенного дыхания? Или о том, что сбривание шерсти собаки может принести животному больше вреда, чем пользы?
Летняя жара и солнце представляют серьезную проблему для собак и кошек, и мы, их владельцы, можем защитить наших питомцев.
Например, знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? Предлагаем несколько советов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно в летнюю жару.
- Солнечные ожоги. Необходимо защищать от солнца чувствительные участки тела животных, такие как кончики ушей, нос и другие участки, открытые воздействию солнечных лучей. Питомцы с розовой кожей или светлой шерстью могут быть особенно уязвимы. Стаффордширские терьеры, боксеры, бультерьеры, немецкие короткошерстные легавые и китайские хохлатые собаки — вот лишь несколько пород, представители которых предрасположены к получению солнечных ожогов. Нанесите солнцезащитное средство, которое подходит для домашних животных (средства на основе оксида цинка не подходят из-за токсичности), примерно за полчаса до воздействия солнечных лучей.
- Учащенное дыхание помогает животным не перегреться. Широко известно, что собаки и кошки не потеют. Они выводят тепло из организма через дыхание. Собаки с укороченной мордой, например мопсы и бульдоги, обычно более уязвимы для теплового удара. Учащенное дыхание означает, что вашей собаке крайне важно пить достаточное количество воды в теплую погоду. Необходимо знать о симптомах перегрева у собак. К признакам теплового удара относят очень длительное или чрезмерно учащенное дыхание, вялость, слабость, слюнотечение, повышение температуры тела, темно-красный цвет десен, учащенное сердцебиение, отсутствие реакции на стимулы и рвоту.
- Перегрев в автомобилях. Исследование Стэнфордского университета показало, что температура внутри автомобиля может подниматься больше чем на 5 °C в час независимо от температуры окружающего воздуха. По этой причине вы не должны оставлять своего питомца в автомобиле даже на несколько минут.
- Избегайте горячих поверхностей. На нагретом солнцем тротуаре или на пляже ваш питомец может очень сильно обжечь подушечки лап. Трудно представить, насколько часто ветеринарные врачи сталкиваются с подобной травмой. Практическое правило очень простое: если поверхность слишком горячая для босых ног, она слишком горячая и для вашей собаки.
- Не сбривайте шерсть на теле собаки: шерсть защищает ее от жары, поэтому сбривание шерсти — не лучшее решение. Однако длинношерстным собакам шерсть можно подстригать (например, свисающую шерсть на лапах). Кроме того, ветеринарные врачи советуют владельцам чаще расчесывать собак в летнее время. Это помогает проредить густую шерсть и избавиться от выпавших волосков.
- Будьте осторожны в жаркую погоду: не планируйте физические нагрузки для собаки на жаркое время дня и обязательно найдите место в тени, где она сможет при необходимости отдохнуть.
Если у вас есть какие-либо другие опасения, связанные с уходом за собакой в самые жаркие месяцы года, обратитесь к ветеринарному врачу. Он сможет предложить вам квалифицированную помощь и даст советы с учетом индивидуальных особенностей вашего питомца.
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