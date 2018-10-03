Знакомство щенка с членами вашей семьи
В первое время щенок будет привыкать к новым условиям содержания. Визуальные образы, звуки и запахи будут ему незнакомы, и процесс привыкания может занять некоторое время. Даже если ваша собака уже чувствует себя комфортно с вами, знакомство с остальными членами семьи может протекать по-другому, и следует позаботиться о том, чтобы для вашего щенка все прошло спокойно.
Знакомство щенка с членами вашей семьи
Ваш щенок может по-разному реагировать на новых людей в зависимости от породы и среды, в которой он вырос. Вы можете предпринять ряд действий, чтобы знакомство прошло максимально спокойно.
Знакомьте щенка с новыми людьми по очереди. Знакомство с множеством новых людей одновременно может испугать щенка, поэтому дайте ему возможность привыкать к каждому человеку по одному, чтобы ваш питомец чувствовал себя более комфортно.
Дождитесь, чтобы щенок подошел к вам. Вместо того чтобы подходить к щенку слишком быстро или передавать его из рук в руки, вызывая тем самым у животного тревогу, члены семьи должны спокойно сесть и позволить щенку самому подойти к ним.
Разговаривайте спокойно. Проследите за тем, чтобы члены вашей семьи контролировали эмоции и говорили спокойным голосом. Это поможет создать комфортную и безопасную обстановку, в которой щенок будет чувствовать себя более уверенно.
Не используйте корм как поощрение. Не давайте щенку корм в качестве поощрения за общение с новыми людьми. Если собака не отказывается от корма и общения, это еще не говорит о том, что она чувствует себя комфортно — некоторые собаки могут соглашаться есть и вступать в контакт, даже испытывая страх.
Не торопите собаку. Дайте щенку время познакомиться с каждым новым человеком. Если у собаки останутся хорошие впечатления от этих знакомств, это поможет ей спокойно реагировать при встрече с новыми людьми на улице.
Следите за движениями и реакциями собаки. Важно обращать пристальное внимание на признаки беспокойства у щенка, например избегание зрительного контакта или низко опущенный хвост. При обнаружении подобных признаков уведите щенка из комнаты и дайте ему время побыть в одиночестве и успокоиться.
Знакомство щенка с детьми
Чтобы обеспечить благополучие щенка, важно объяснить детям, что они должны быть очень осторожны с новым питомцем. Они также должны знать, когда щенку нужно отдохнуть, и не должны тревожить его во время сна.
При первой встрече с животным дети должны сесть и позволить щенку подойти к ним. Это правило поведения при знакомстве с животным распространяется и на взрослых членов вашей семьи. Важно не оставлять маленьких детей со щенком без присмотра взрослых, чтобы убедиться, что они играют с животным осторожно и не обращаются с ним грубо.
Если в вашей семье нет детей, рекомендуется познакомить щенка с другими детьми, которых вы знаете. Если щенок не общается с детьми с раннего возраста, то в более старшем возрасте при общении с ними он может испытывать беспокойство.
Знакомство щенка с членами семьи происходит постепенно. Важно не торопиться, чтобы он мог привыкать к своему новому окружению в спокойном режиме. Знакомство с новыми людьми помогает щенку обрести уверенность и подготовиться к взаимодействию с новыми явлениями в незнакомой обстановке во взрослой жизни.
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