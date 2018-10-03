Что такое лептоспироз?

Лептоспироз — зоонозное бактериальное заболевание, которое переносится крысами и часто передается через загрязненную воду. Это тяжелое заболевание, которое нередко оказывается для собак смертельным.

Каковы симптомы лептоспироза?

Клинические признаки варьируются от легкой субклинической инфекции до полиорганной недостаточности и смерти. На практике наиболее распространенным проявлением лептоспироза у собак в последние годы является острое поражение почек. У собак, пораженных лептоспирозом, могут наблюдаться следующие клинические симптомы:

повышение температуры тела и недомогание;

боль в мышцах и нежелание двигаться;

слабость;

подавленное состояние;

потеря аппетита;

рвота;

диарея;

кашель;

выделения из носа.

Что вызывает лептоспироз?

Лептоспироз вызывают бактерии, которые передаются с мочой грызунов и поражают людей и некоторых животных, включая собак (зоонозное заболевание). Бактерия наиболее часто встречается в условиях повышенной влажности, например во влажной почве и на болотистых участках. Собаки чаще всего инфицируются через зараженную воду, когда плавают, ходят по лужам или пьют из них.

Можно ли моему щенку сделать прививку против лептоспироза?

Лептоспироз можно предотвратить с помощью вакцинации, поэтому важно проследить за тем, чтобы ваш щенок получил необходимые прививки в нужном возрасте.

Прививки наиболее эффективны, когда строго соблюдается график первичного и повторного введения вакцины. Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от 6 до 8 недель. Вакцинацию против лептоспироза чаще всего проводят в возрасте 11–13 недель, а ревакцинацию — в 15–17 недель.

Ваш щенок будет считаться вакцинированным против лептоспироза только после второй серии уколов.

Как узнать, нужно ли моему щенку проходить вакцинацию?

Вакцины для щенков бывают обязательными и рекомендуемыми. Вакцина против лептоспироза является одной из обязательных, поэтому ее непременно введут вашему щенку в рамках программы вакцинации, проводимой ветеринарным врачом.

Защитит ли вакцинация мою собаку от лептоспироза?

Некоторые заболевания, включая лептоспироз, могут быть вызваны многими возбудителями. Вакцинация защищает от возбудителей, которые считаются наиболее важными, но не является панацеей.

После вакцинации у вашего щенка может развиться заболевание, если он вступит в контакт с другими штаммами, против которых вакцина не действует. Необходимо проводить ежегодную ревакцинацию, чтобы обеспечить иммунизацию против любых новых распространенных штаммов.

Что делать, если мне кажется, что мой щенок заболел?

Если у вашего щенка появились какие-либо симптомы лептоспироза, вам следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Поскольку этот вирус является зоонозным, это означает, что он может передаваться между разными видами животных, включая людей. С животными, которые, возможно, заболели лептоспирозом, нужно обращаться с осторожностью. Рекомендуется постоянно носить защитные перчатки.

Вы должны будете рассказать ветеринарному врачу обо всех перенесенных заболеваниях и образе жизни вашего щенка. Врач проведет ряд исследований, в том числе возьмет кровь на анализ, сделает профилирование крови и анализ мочи, чтобы определить, заболел ли ваш щенок лептоспирозом, и назначить соответствующее лечение.

Независимо от того, насколько велика вероятность того, что ваша собака вступит в контакт с возбудителями определенных заболеваний, вы должны следить за тем, чтобы она прошла полный курс обязательных вакцин. Кроме того, вы должны обсудить с ветеринарным врачом образ жизни своей собаки и необходимость получения определенных рекомендуемых вакцин.