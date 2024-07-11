Щенки растут и развиваются по-разному, в зависимости от размеров породы. Собаки крупных пород достигают полной зрелости примерно в возрасте 18 месяцев, а собаки гигантских пород не считаются взрослыми до двухлетнего возраста. В течение 8–9 месяцев у щенков крупных и гигантских пород наблюдается быстрый рост костей, затем у них развивается мускулатура вплоть до достижения ими веса взрослого животного (вес взрослых собак крупных пород в 70 раз превышает вес щенков при рождении; вес собак гигантских пород за период роста может увеличиваться в 100 раз).