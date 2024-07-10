Заболевания щенков и их симптомы

Из-за слабой иммунной системы щенки более склонны к проблемам со здоровьем, чем взрослые собаки.
Jack Russell Terrier puppy lying down in a dog bed

Общие признаки заболевания

Следующие симптомы указывают на то, что ваш щенок болен. В случае обнаружения любых подобных признаков рекомендуется как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.
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1.Eyes, mouth and nose

Symptoms such as coughing, sneezing, heavy panting or difficulty breathing can all be a sign of illness. Keep an eye out for bad breath, increased drooling, and dry, cloudy or red eyes.

2.Behaviour

You may notice lower activity levels in your puppy, or less interest in their usual activities. This may include increased sleep or other behavioural changes.

3.Skin changes

Pay close attention to any changes in your puppy's skin, such as dryness, lesions or redness.

4.Eating and digestion

Your puppy may exhibit reduced appetite or weight loss, digestive upsets or stools that contain blood, mucus, worms or undigested food. You may also notice excessive drinking or urinating.

5.Joint stiffness

Joint stiffness or difficulty getting up or climbing stairs can often be a sign of illness in puppies

Распространенные заболевания у щенков

В этой статье мы рассмотрим некоторые проблемы со здоровьем и распространенные заболевания, которые могут возникнуть у вашего щенка.

English Setter standing black and white

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Если вас беспокоит здоровье вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.

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Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

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