Заболевания щенков и их симптомы

Паразиты — это организмы, которые живут на теле щенка или внутри него и могут также передаваться людям.

Блохи — наиболее распространенные паразиты у щенков, вызывающие зуд, воспаление кожи и даже аллергию. Еще один внешний паразит, от которого нужно защищать щенка, — клещи. Они попадают на кожу собаки, питаются кровью и могут быть переносчиками заболеваний, в том числе и опасных.

Наиболее распространенными внутренними паразитами являются гельминты.

Профилактика — наиболее эффективная тактика для борьбы как с внутренними, так и с внешними паразитами. Поскольку щенки более чувствительны к паразитам, важно регулярно проводить профилактику заражения. Ветеринарный врач сможет предложить оптимальное решение этой проблемы для вашего щенка.