Как ухаживать за собакой

Кормление

Как и в случае с физической нагрузкой, пищевые потребности щенка меняются по мере его роста. Вначале щенков необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, постепенно сокращая количество кормлений до одного или двух раз в день. Размеры и порода собаки также влияют на ее пищевые потребности, так как одни собаки в большей степени предрасположены к нарушениям пищеварения, чем другие. У собаки всегда должен быть доступ к воде. Важно также не перекармливать вашего питомца.

Если вы точно не знаете, какое количество корма необходимо вашей собаке или каким образом разные этапы роста влияют на количество потребляемого корма, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Он объяснит, как создать оптимальные условия для роста вашего питомца и как не допустить развития ожирения и повышения нагрузки на формирующиеся суставы.

В основном корм обеспечивает животное энергией, но он также участвует в строительстве клеток организма и поддержании их функционирования, помогая предотвращать нарушения пищеварения, проблемы с кожей, зубами, суставами, а также проблемы, связанные со старением. Питательный корм, отвечающий требованиям здорового питания, содержит правильное количество питательных веществ.

Не переводите питомца на новый корм резко. Чтобы не навредить пищеварительной системе щенка, в первые дни в новом доме давайте ему такой же корм, каким его кормили раньше. Если вы хотите поменять корм, делайте это осторожно в течение недельного переходного периода, смешивая старый и новый корм в различных пропорциях.

Давайте вашему питомцу корм, соответствующий его возрасту. Для щенков разработаны специальные продукты, которые идеально подходят для удовлетворения потребностей животных в период роста. Чтобы создать оптимальные условия для роста щенка, следуйте рекомендациям ветеринарного врача.

Установите распорядок дня. Собаки — стайные животные, поэтому они нуждаются в точных иерархических маркерах. Кормите щенка каждый день в одном и том же месте и в одно и то же время после того, как вы и ваша семья уже поели. Это позволит ему понять, что вы занимаете доминирующее положение в доме. После кормления по возможности не допускайте, чтобы щенок активно играл в течение одного–двух часов.

Проследите за тем, чтобы лакомства были исключением из правила, а не правилом. Лакомства необходимо давать в редких случаях — это поможет собаке сохранить нормальный вес. Сахар и шоколад запрещены, поскольку шоколад может быть ядовитым для собак. В качестве вознаграждения во время дрессировки животного можно использовать низкокалорийные крокеты.

Уход за шерстью и здоровье

Регулярный уход за шерстью должен войти в привычку. Это поможет поддерживать здоровье кожи и шерсти щенка, а также позволит сблизиться с вашим питомцем. Кроме того, уход за шерстью повышает вероятность обнаружения различных отклонений и патологий (например, заражение внешними паразитами, кожные заболевания или зоны, вызывающие дискомфорт) на ранней стадии. Большинству собак нравятся процедуры по уходу за шерстью, если они к ним привыкли в раннем возрасте. Однако начинать никогда не поздно!

Начните ухаживать за зубами собаки в молодом возрасте. Это позволит щенку привыкнуть к чистке зубов с использованием зубной щетки и зубной пасты, специально предназначенной для собак. Попробуйте чистить зубы щенка несколько раз в неделю.

Запишите щенка на вакцинацию. Вакцинация помогает избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые иногда могут оказаться смертельными. Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер. Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от шести до восьми недель.

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом по поводу обработки питомца от гельминтов. У щенков часто бывают гельминты, поэтому до достижения ими возраста шести месяцев рекомендуется проводить такие обработки каждый месяц, а затем — один раз в шесть месяцев. Ветеринарный врач составит правильный график дегельминтизации для вашего щенка, которого следует придерживаться.

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом по поводу защиты от блох. Обязательно защитите своего щенка от блох и клещей. Чтобы защита подействовала должным образом, необходимо обработать не только собаку, но и среду, в которой содержится животное. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Рассмотрите возможность стерилизации или кастрации вашего питомца. Решение о стерилизации или кастрации является очень важным, и его необходимо тщательно обдумать. Важно взвесить любые потенциальные преимущества стерилизации или кастрации по сравнению с возможностью получения потомства от вашей собаки в будущем.

Дрессировка

Развивать хорошее поведение и послушание нужно с раннего возраста. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше — в возрасте, когда щенок легче всего обучается.

Для вашего удобства и спокойствия окружающих ваша собака должна усвоить основные правила поведения в обществе. Без колебаний обращайтесь за помощью к специалистам по поводу дрессировки вашей собаки. Существует множество клубов собаководства и школ для щенков, в которых вам окажут необходимую помощь.

Приучение к туалету. Когда в вашем доме появится щенок, он, скорее всего, еще не будет приучен к туалету. Дрессировка требует времени и терпения. Никогда не наказывайте и не ругайте щенка, с которым произошел конфуз. Вместо этого находите способы не допустить возникновения ситуаций, когда щенок ходит в туалет в доме.

Учите отзываться на кличку с раннего возраста. С самого начала произносите кличку щенка медленно и четко, чтобы привлечь его внимание и связать кличку с каждой командой. Дождитесь момента, когда щенок насторожен, чтобы ему было легче отреагировать, и подзовите питомца, чтобы выработать навык послушания.

Постепенно приучайте щенка к автомобилю. Приучайте щенка к поездкам на автомобиле с раннего возраста, чтобы они не вызывали у него беспокойство. Прежде чем отправиться в длительную поездку, совершите несколько коротких поездок вместе со щенком.

Когда у вас появляется щенок, необходимо принимать во внимание большое количество информации о содержании, воспитании и уходе за ним, включая все изначальные нюансы, необходимые для обеспечения физического и эмоционального здоровья вашего питомца. Однако если с самого начала все делать правильно, вам и вашей собаке будет намного легче в дальнейшем. В случае каких-либо сомнений вы можете обратиться за советом и поддержкой к ветеринарному врачу.