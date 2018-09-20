Как чистопородные собаки, так и собаки смешанных пород имеют совершенно разные потребности и черты характера, которые щенки пронесут с собой во взрослую жизнь. Таким образом, тщательный выбор питомца поможет вам лучше позаботиться о собаке и обеспечить ее здоровье и благополучие.

От вашего решения, какого щенка завести — чистопородного или смешанной породы — во многом зависят ваши действия по подготовке к появлению собаки, поскольку необходимо учитывать многие аспекты, в том числе размеры и уровень активности вашего будущего питомца, а также его тип шерсти и темперамент.

Выбираем чистопородного щенка

Приобретение породистого щенка предполагает, что во взрослом возрасте у собаки проявятся определенные физические и поведенческие характеристики, полученные в результате отбора, проведенного профессиональным заводчиком.

Многие неопытные владельцы выбирают породу собаки исключительно на основании ее внешнего вида. Однако помимо внешних характеристик каждая порода обладает поведенческими особенностями, о которых необходимо знать, прежде чем принимать окончательное решение.

Существует более 300 признанных пород собак. Лучший способ собрать о них побольше информации — навести справки в клубах собаководства и у заводчиков.

Преимущества выбора породистого щенка