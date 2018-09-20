Какую собаку выбрать — чистопородную или смешанной породы?
Как чистопородные собаки, так и собаки смешанных пород имеют совершенно разные потребности и черты характера, которые щенки пронесут с собой во взрослую жизнь. Таким образом, тщательный выбор питомца поможет вам лучше позаботиться о собаке и обеспечить ее здоровье и благополучие.
От вашего решения, какого щенка завести — чистопородного или смешанной породы — во многом зависят ваши действия по подготовке к появлению собаки, поскольку необходимо учитывать многие аспекты, в том числе размеры и уровень активности вашего будущего питомца, а также его тип шерсти и темперамент.
Выбираем чистопородного щенка
Приобретение породистого щенка предполагает, что во взрослом возрасте у собаки проявятся определенные физические и поведенческие характеристики, полученные в результате отбора, проведенного профессиональным заводчиком.
Многие неопытные владельцы выбирают породу собаки исключительно на основании ее внешнего вида. Однако помимо внешних характеристик каждая порода обладает поведенческими особенностями, о которых необходимо знать, прежде чем принимать окончательное решение.
Существует более 300 признанных пород собак. Лучший способ собрать о них побольше информации — навести справки в клубах собаководства и у заводчиков.
Преимущества выбора породистого щенка
- Вы знаете, чего ожидать. Если вы купите щенка с родословной у заводчика, то будете иметь лучшее представление о размерах и внешнем виде вашего нового питомца во взрослом возрасте.
- Вы получаете больше информации о характере собаки. Вы также сможете предсказать характер выбранной собаки, который зависит от породы и характера ее родителей. Кроме того, вы можете спросить, какие меры принял заводчик для социализации собаки.
Приобретение чистопородного щенка: информация к размышлению
- Врожденные заболевания. Помните, что некоторые породы могут быть предрасположены к развитию определенных заболеваний.
- Назначение собаки. Многие чистопородные собаки исторически предназначались для выполнения определенных функций — охотничьи собаки, сторожевые собаки, собаки-компаньоны. Назначение собаки значительно влияет на ее способности и характер. В настоящее время большинство собак этих пород можно без особых проблем содержать в городских условиях, при условии что собака гуляет не менее 30 минут несколько раз в день и получает необходимое внимание, а не только миску с кормом.
- Чувствительность к образу жизни и условиям содержания. Некоторые породы не подходят для городской жизни, а отсутствие физической активности может стать серьезным фактором риска для их здоровья. Это касается, например, бордер колли, выведенных для того, чтобы перегонять скот, или сибирских хаски, которые должны содержаться в стае в холодных климатических условиях и тянуть сани в собачьих упряжках.
Решение завести щенка смешанной породы
Решение завести собаку смешанной породы также имеет свои преимущества. Собак смешанной породы часто берут из приюта или у знакомых, и они могут стать по-настоящему преданными и любящими членами семьи.
Приобретение щенка смешанной породы: информация к размышлению
- Непредсказуемые размеры. Сложно предсказать размеры щенка смешанной породы, когда он вырастет.
- Непредсказуемый характер. Сложно предсказать темперамент собаки смешанной породы.
- Неизвестный ветеринарный анамнез. Непредсказуемым фактором в отношении щенка смешанной породы может быть невыясненный ветеринарный анамнез, особенно если о родителях животного ничего не известно, что типично для щенков из приюта.
- Если вы решили взять собаку из приюта, задавайте вопросы и обращайтесь за советом к сотрудникам приюта — они хорошо знают своих подопечных и помогут вам принять правильное решение.
Породу собаки часто выбирают из эстетических соображений, но помните, что характеристики выбранной породы оказывают большое влияние на поведение вашего питомца и могут обусловить образ жизни, который ему необходим.
Чтобы сделать правильный выбор, подумайте, какие условия содержания и образ жизни вы сможете предложить собаке. Пообщайтесь с заводчиками и сотрудниками приюта и постарайтесь получить как можно больше информации о понравившемся вам животном.
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