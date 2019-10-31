В каком возрасте брать щенка?

Прежде чем взять щенка, владелец задается вопросом, в каком возрасте его лучше приобрести. Этот вопрос очень важен, так как в разных случаях рекомендации будут отличаться — в зависимости от состава семьи, занятости владельца, его возраста и многих других факторов.

Пожалуй, начать нужно с весьма распространенного, но тем не менее ошибочного мнения о том, что щенка нужно забирать чем раньше, тем лучше. Если щенка слишком рано отлучить от матери, это может привести к проблемам как для животного, так и для его владельцев.

Можно ли забирать щенка, если ему месяц?

Щенку исполнился месяц. Собака уже не кормит и не вылизывает щенков, они начинают питаться самостоятельно. Это создает иллюзию того, что они уже стали достаточно взрослыми, чтобы оказаться в новой семье. Но кроме того, что они уже не питаются молоком и могут исследовать мир, никакой другой самостоятельности у щенков в один месяц нет. Они всё так же зависят от матери и от заводчика.

Самое главное, о чем часто забывают владельцы суки, — это то, что она продолжает воспитывать щенков, обучая их необходимым правилам поведения в собачьей стае. В том числе и сохранению чистоплотности в гнезде.

Кроме того, с трех до семи недель происходит так называемый период первичной социализации щенков. Они учатся вести себя как собаки — бороться, лаять. Но самое главное, они учатся языку тела своих сородичей, позам, движениям, звукам. Без этих знаний жизнь собаки будет непростой, и скорее всего, на определенном этапе у нее возникнут проблемы с психикой.

Щенки учатся законам иерархии и правильному поведению со старшими по стае. Если учесть, что владелец для собаки должен стать вожаком, то щенок, не получивший этих навыков, может отказаться подчиняться владельцу.

Но самый главный аргумент против приобретения месячного щенка — это отсутствие у него первоначальной вакцинации. Следовательно, для владельца это большой риск того, что щенок может тяжело заболеть.

Когда брать щенка?

Оптимальным возрастом для переезда щенка в новый дом считается момент, когда ему исполняется 50–60 дней. Уже сделаны первые прививки, щенок прошел обучение собачьим законам вместе со своими однопометниками. Он достаточно окреп и готов к восприятию новой для него жизни. В большинстве случаев — возраст от 2 до 3 месяцев наиболее оптимальный.

Исключение могут составлять ситуации, когда владелец по каким-то причинам не может взять такого щенка либо в доме есть маленькие дети. В этом случае лучше забирать щенка позже — в 4–5 месяцев. Дети уже не смогут причинить ему неприятных ощущений, да и сам щенок в состоянии за себя постоять или скрыться от них. В этом возрасте щенки очень быстро обучаются и уже гуляют. Поэтому владельцы лишаются сразу множества проблем.

Для пожилых людей также оптимальным будет приобретение щенка в 3–4 месяца. Плюсы в том, что с уже привитым щенком можно гулять. Он приучен к определенному рациону и режиму кормления. Знает некоторые команды и легко обучается всему новому. Но справиться пожилому человеку с еще не подросшим щенком гораздо проще, так же как и транспортировать его в ветеринарную клинику для осмотра и необходимых процедур.

Поэтому, прежде чем договариваться с заводчиком о дне, когда вы собираетесь приехать за своим подопечным, учтите все плюсы и минусы, не сбрасывая со счетов ни свой режим или обстоятельства, ни интересы и возможности семьи, ни свой возраст. Хороший заводчик всегда войдет в положение и сможет передержать щенка до необходимой даты.