Какие витамины нужны котенку?

Каждого владельца домашнего животного волнует вопрос о правильном и полноценном кормлении питомца. Здоровье, внешний вид, активность во многом зависят именно от питания. И если кошка питается несбалансированно, то велика вероятность развития как многих расстройств широкого спектра, так и авитаминоза. Каждый знает о необходимости потребления кошкой определенного количества белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Какие же витамины нужны кошкам?



Начнем по алфавиту. Витамин, А необходим как взрослым животным, так и маленьким котятам. Это витамин роста, который содержится, например, в моркови, рыбьем жире и рыбе, яичном желтке. Если у вашего животного недостаток витамина, А, это может грозить нарушением процессов пищеварения, развития репродуктивных органов, а также возможными глазными заболеваниями.



Необходим для нормального пищеварения и витамин B, отвечающий в том числе за укрепление иммунитета животного и общую активность, энергичность. Этот витамин можно найти в печени, говядине, рыбе или курице. Кошки с недостатком витамина В могут быть апатичными и вялыми.



Важную роль играет и витамин С. Он помогает усваивать железо и кальций, а также выводить токсины. Витамин С способствует укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма простудным заболеваниям.



Витамины D и E необходимы организму как котят, так и взрослых кошек для здоровья костей и мускулатуры, а также когтей и зубов. Первый витамин вырабатывается в организме, пребывающем на солнце. А вот недостаток вещества грозит тяжелыми дисфункциями опорно-двигательного аппарата, задержкой общего развития и роста животного.



На состояние мышц влияет витамин Е, который, кроме того, ответственен за здоровый вид шерсти и, так же как витамин, А, за нормальное развитие репродуктивной системы.

Витамин К, как и витамины группы В, имеет важное значение для кроветворения животных.



Как же обеспечить витаминный баланс для вашей кошки? Как помочь добрать то, чего не хватает? Существуют три основных варианта: с пищей, с помощью поливитаминных комплексов или же лакомств с витаминными добавками. Однако второй и третий варианты возможны только с разрешения ветеринарного врача.



Если кошка по каким-то причинам не может получить необходимые витамины из корма, то дополнительно дважды в год (осенью и весной) питомцу назначают поливитаминные комплексы. Лакомства же можно давать намного чаще — до 3 раз в неделю. Но важно помнить, что переизбыток витаминов тоже не может быть полезным. Необходимо дозировать витамины в зависимости от потребностей животного, возраста, уровня активности, образа жизни.



Так, разработаны витаминные комплексы для котят и кошек пожилого возраста, стерилизованных и кастрированных кошек, беременных и кормящих животных, ведущих домашний образ жизни или имеющих доступ к улице. Для получения индивидуальных рекомендаций вам следует обратиться к ветеринарному врачу.