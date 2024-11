Als je je hond los mee wilt nemen tijdens het hardlopen of hiken, wees er dan zeker van dat je hond echt goed gehoorzaamt. Ook dat je goed weet waar hij los mag lopen. Dat staat vaak aangegeven bij het bos, maar is ook terug te vinden op de website van de gemeente. Je hond moet het in eigen veiligheid maar ook de veiligheid van anderen kunnen doen. Dan is het ook belangrijk dat je weet of je hond een jachtinstinct heeft. Want als hij dan een haasje of hertje ziet springen, moet je wel van heel goede huize komen om je hond dan bij je te kunnen houden.



Zorg in elk geval dat je hond een penning draagt en eventueel een GPS-tracker, zodat hij altijd bij je terug kan komen, mochten jullie elkaar uit het oog verliezen.