Alles wat je moet weten over het ras



Labrador Retrievers zijn beslist geen luie honden. Zwemmen, spelen, apporteren en lange wandelingen met zijn baasje - de Labrador is er altijd voor te porren. Ook voor trainingen. Trainingssessies werpen doorgaans hun vruchten af dankzij de natuurlijke intelligentie van het ras. Als je je Labrador traint zijn de meeste Labradors evenwichtig, speels en echt geweldig met kinderen. Labradors worden vaak getraind als therapiehonden en door hun karaktereigenschappen zijn ze uitstekende hulpdieren. En ze hebben ook nog eens behoorlijk goede manieren.

Weet wel dat dit ras één grote motivator heeft: zijn eetlust. Dit kan, misschien meer dan bij andere rassen, betekenen dat het een uitdaging is om het gewicht van een Labrador gezond te houden. Met een uitgebalanceerde voeding die speciaal op Labradors is afgestemd, veel lichaamsbeweging en een goede dierenarts, kun je echter genieten van een gezonde, tevreden hond.

Ze zijn tamelijk robuust en gespierd, ze hebben krachtige kaken en een grote neus. Hun ogen, meestal bruin of hazelnootkleurig, zijn vol zachtheid, intelligentie en toewijding. Wanneer een Labrador Retriever naar zijn eigenaar kijkt, is de band tussen hen voor iedereen duidelijk te zien.

De vacht van Labradors is kort en dik, zonder golven of bevedering, met een weerbestendige ondervacht. Het ras komt voor met een blonde (variërend van licht crème tot vossenrood), bruine of geheel zwarte vacht. Hun staarten, vaak flink in beweging, zijn vrij dik bij de geboorte. De staart van de Labrador, volledig bedekt met dicht haar, oogt rond, en wordt vaak een 'otterstaart' genoemd. Let op: wanneer een Labrador blij is om je te zien, ga dan niet in het pad van zijn staart staan!

Hoewel een Labrador blaft bij het horen van vreemde of luide geluiden, zijn ze geen echte waakhonden. Als ze goed gesocialiseerd en tevreden zijn, dan komt aggressie niet vaak voor bij dit ras. Als gezinshond kunnen ze op de een of andere manier het geduld opbrengen om te wachten tot de kinderen thuiskomen van school om dan enthousiast de tuin in te gaan om met hen te spelen.