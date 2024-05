Is uw huisomgeving veilig voor een hond?

Er is niet echt een bepaald type omgeving dat bij uitstek geschikt is voor een hond. Mogelijk heeft u kinderen of huisdieren waarmee u rekening moet houden. U kunt in de stad of op het platteland wonen, in een appartement of een eengezinswoning. Wat de omgeving ook is, het belangrijkste is dat deze veilig is voor uw huisdier.

Vooral puppy's zijn erg gevoelig voor hun omgeving en negatieve ervaringen hebben een blijvend effect. Tegenwoordig wonen veel mensen in stedelijk gebied en het stadsleven brengt vele, frequente en vaak intense visuele en auditieve prikkels met zich mee. Het is uiterst belangrijk dat uw puppy zijn leefomgeving niet associeert met angst of een onaangenaam gevoel.

Het stadsleven kan erg stimulerend zijn, maar voor een puppy kan dit al gauw overweldigend worden. Neem de tijd om uw puppy geleidelijk vertrouwd te maken met de omgeving en de verschillende situaties waarmee hij te maken krijgt: auto's, roltrappen, liften, treinen, trams of bussen, om er enkele te noemen.

Uw puppy moet ook leren om alleen in huis te zijn, soms voor steeds langere perioden, zonder bang te worden, dingen te vernielen of lawaai te maken.

Enkele dingen om op te letten:

Vrijliggende elektrische snoeren.

Plaatsen waar een puppy vast kan komen te zitten of van af kan vallen, zoals ramen, balkons of trappen.

Giftige stoffen binnen het bereik van uw puppy, zoals schoonmaakproducten, vullingen voor e-sigaretten, medicijnen, kunstmest, scherp gereedschap, onkruidverdelger en insectengif.

Gaten en openingen in de tuin waardoor een puppy zou kunnen ontsnappen, giftige planten.

Giftige planten zoals de ficus, cyclaam, hulst, maretak, philodendron, aloë, witte narcis, hyacint, iris, azalea, rododendron, oleander en lathyrus.

Het nemen van een hond kan het begin zijn van een voldoening schenkende en duurzame relatie. Ervoor zorgen dat uw woning en levensstijl voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsbehoeften van uw nieuwe hond is een goede eerste stap op weg naar een succesvol en gelukkig leven samen.