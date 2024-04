Het is belangrijk dat u de juiste puppy voor uw thuissituatie kiest en dat u kinderen op de komst van de puppy voorbereidt zodat het voor beide partijen een fijne en veilige ervaring wordt.

Uw kinderen leren omgaan met huisdieren

Een puppy krijgen is een buitengewoon spannende ervaring voor kinderen, maar het is belangrijk dat u hen uitlegt dat hun nieuwe huisdier geen speelgoed is en dat ze voorzichtig moeten zijn met hun nieuwe vriendje. Introducties kunnen voor een jonge puppy beangstigend zijn en negatieve ervaringen hebben een blijvend effect. De socialisatie- en angstperiode begint als ze vier weken oud zijn en loopt door tot op een leeftijd van veertien weken. Elk trauma dat in deze periode wordt opgelopen, kan blijvende gevolgen hebben. Dus is het belangrijk dat de introductie in een rustige en ontspannen omgeving plaatsvindt, die kinderen inspireert om ook rustig te zijn.

Om dit proces te vergemakkelijken kunt u het volgende doen:

Vraag kinderen om op de grond te gaan zitten en laat de puppy eerst naar hén toe komen.

Leer kinderen hoe ze hun nieuwe huisdier moeten oppakken en laat hen zien dat ze het lichaam van de puppy voorzichtig moeten ondersteunen als ze hem willen oppakken. De beste manier is om een open hand onder zijn buik te plaatsen en het onderlichaam met de andere hand te ondersteunen.

Wanneer kinderen de puppy knuffelen, zorg er dan voor dat ze hem niet te stevig vasthouden.

Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw puppy en kinderen veilig zijn

Er zijn een aantal dingen die helpen om uw puppy en uw kinderen veilig samen te laten opgroeien. Als u kinderen erop wijst dat ze een rol gaan spelen bij de ontwikkeling en veiligheid van hun puppy, kunt u ze ook voor een aantal taken verantwoordelijk maken.

Om te voorkomen dat uw kind wordt gebeten of gekrabd:

De puppy niet storen wanneer hij slaapt of eet.

De puppy niet recht in de ogen te kijken.

De puppy niet te stevig in de armen klemmen.

De puppy geen eten van de tafel geven.

Kinderen jonger dan tien jaar mogen niet alleen worden gelaten met de puppy. Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn wanneer kinderen en puppy's samen spelen.