Het chippen van je hond: waarom is identificatie en registratie van je hond belangrijk?

Waarom de juiste contactinformatie onmisbaar is

Wordt een vermist huisdier altijd teruggevonden?

Helaas worden niet alle vermiste honden weer herenigd met hun baasje. Een deel van de honden komt terecht in opvangcentra. Staat er onjuiste of ontbrekende contactinformatie in de registratie van de chip of op de halsband? Dan wordt het voor dierenartsen en dierenhulporganisaties veel moeilijker om de eigenaar van het dier op te sporen.Gelukkig hoeft dit niet het lot te zijn van jouw hond. Zorg voor dat de juiste contactinformatie in de registratie van de microchip en eventueel op zijn halsband staat. Krijg je een ander telefoonnummer of ga je verhuizen? Vergeet dan niet om deze gegevens zo snel mogelijk aan te passen.Mocht je hond vermist raken, dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Denk aan het doorzoeken van je buurt en het controleren van asiels in de buurt. Mensen die een onbegeleide hond vinden, kunnen dit melden bij een dierenarts of dierenopvangcentrum. Zien ze een halsband, dan is duidelijk dat het huisdier van iemand is. Hangt daar contactinformatie van de eigenaar aan? Dan kan één telefoontje genoeg zijn om je hond weer in je armen te sluiten.Heeft je dier geen contactinformatie aan zijn halsband, dan helpt de chip bij het vinden van de eigenaar. Het nummer van de chip kan door dierenartsen en andere organisaties worden afgelezen met een speciaal afleesapparaat, een chiplezer. Het nummer met de bijbehorende contactgegevens van de eigenaar, wordt opgezocht in de beschikbare databank(en).Voor jou als eigenaar is het verschrikkelijk als je hond vermist raakt. Je wil er dan ook alles aan doen om je maatje weer terug te vinden. Door verschillende manieren van identificatie en registratie te combineren, kun je de kans vergroten dat jouw viervoeter snel weer bij je thuis komt.