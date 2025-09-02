Het chippen van je hond: waarom is identificatie en registratie van je hond belangrijk?
In Nederland is het verplicht om puppy's vóór de leeftijd van 7 weken te laten chippen. Wat de regels precies zijn en hoe je als eigenaar zorgt voor de juiste registratie na adoptie of aankoop, lees je op de website chipjedier.nl, onderdeel van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren. Ook in veel landen om ons heen is het chippen van honden verplicht. Dit helpt een vermiste hond sneller terug bij zijn eigenaar te brengen, maar ook om het aantal zwerfhonden te verminderen. Daarnaast, kan contactinformatie aan de halsband enorm helpen om jou als eigenaar snel te bereiken als je vermiste hond door iemand wordt gevonden. In dit artikel ontdek je hier meer over.
Waarom de juiste contactinformatie onmisbaar is
Wordt een vermist huisdier altijd teruggevonden?Helaas worden niet alle vermiste honden weer herenigd met hun baasje. Een deel van de honden komt terecht in opvangcentra. Staat er onjuiste of ontbrekende contactinformatie in de registratie van de chip of op de halsband? Dan wordt het voor dierenartsen en dierenhulporganisaties veel moeilijker om de eigenaar van het dier op te sporen.
Gelukkig hoeft dit niet het lot te zijn van jouw hond. Zorg voor dat de juiste contactinformatie in de registratie van de microchip en eventueel op zijn halsband staat. Krijg je een ander telefoonnummer of ga je verhuizen? Vergeet dan niet om deze gegevens zo snel mogelijk aan te passen.
Mocht je hond vermist raken, dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Denk aan het doorzoeken van je buurt en het controleren van asiels in de buurt. Mensen die een onbegeleide hond vinden, kunnen dit melden bij een dierenarts of dierenopvangcentrum. Zien ze een halsband, dan is duidelijk dat het huisdier van iemand is. Hangt daar contactinformatie van de eigenaar aan? Dan kan één telefoontje genoeg zijn om je hond weer in je armen te sluiten.
Heeft je dier geen contactinformatie aan zijn halsband, dan helpt de chip bij het vinden van de eigenaar. Het nummer van de chip kan door dierenartsen en andere organisaties worden afgelezen met een speciaal afleesapparaat, een chiplezer. Het nummer met de bijbehorende contactgegevens van de eigenaar, wordt opgezocht in de beschikbare databank(en).
Voor jou als eigenaar is het verschrikkelijk als je hond vermist raakt. Je wil er dan ook alles aan doen om je maatje weer terug te vinden. Door verschillende manieren van identificatie en registratie te combineren, kun je de kans vergroten dat jouw viervoeter snel weer bij je thuis komt.
Welke manieren van identificatie zijn er voor honden?
Een microchip is een elektronisch apparaatje ter grootte van een rijstkorrel. Dit wordt door een dierenarts onder de huid van het dier gebracht met een injectie (een prik). De chip bevat geen batterijen en zendt geen straling uit. De chip kan alleen worden afgelezen met een speciaal afleesapparaat, waarmee het unieke nummer van de hond wordt afgelezen.
Er zijn in Nederland verschillende databanken waar het chipnummer samen met de gegevens van het dier en de eigenaar geregistreerd kunnen worden. Zoals je eerder al kon lezen, is chippen verplicht voor honden in Nederland.
Plaatjes of kokertjes aan de halsband van je hond zijn er in vele soorten en maten. Je telefoonnummer en eventueel adres zijn de belangrijkste contactgegevens om erop te vermelden. Is er genoeg ruimte dan kun je ook de naam van je hond en eventueel belangrijke medische informatie vermelden.
Halsbanden met GPS zijn gekoppeld aan een app op je telefoon. Daarmee kun je zien op welke locatie je hond op dat moment is. Meestal betaal je hiervoor abonnementskosten. Ook moet je een mobiele verbinding hebben om hier gebruik van te kunnen maken.
Is een halsband met contactinformatie wettelijk verplicht?
Een halsband geeft bovendien aan dat een loslopende hond van iemand is en geen zwerfhond is. Dat maakt de kans groter dat mensen je dier zullen helpen zijn baasje terug te vinden.
Mocht je hond zijn halsband verliezen, dan is de microchip er gelukkig nog. Zorg ervoor dat de juiste gegevens geregistreerd staan in de databank. Pas ze aan als je van adres of telefoonnummer verandert.
Hoe je de kansen van je hond kunt vergroten om veilig naar huis terug te keren
- Zorg voor een aantal reserveplaatjes of kokertjes met contactgegevens. Mocht je hond er eentje kwijtraken dan kan je dit meteen vervangen.
- Houd de contactgegevens van de microchip bij. Pas de gegevens aan als je verhuist of een ander telefoonnummer krijgt. Ga je met je dier naar de dierenarts? Vraag dan ook om de chip af te lezen, om te controleren of alles werkt zoals het bedoeld is.
- Laat op zoveel mogelijk belangrijke plekken weten dat je hond vermist is. Hang posters met een foto en gegevens van je hond op in de buurt. Ook berichten op social media pagina's en appgroepen in je buurt kunnen helpen je hond terug te vinden. Laat ook dierenklinieken en dierenasiels in de omgeving weten dat je hond vermist is. Daarnaast zijn er ook verschillende landelijke en regionale websites waar je een dier als vermist kan opgeven, zoals amivedi.nl en mijndieriszoek.nl.
- Doorzoek je buurt. Roep de naam van je hond, en de favoriete zinnetjes waar je hond altijd enthousiast op reageert..
- Neem ook je andere hond(en) mee. Een andere hond kan de geur van zijn huisgenootje opsporen. En je hond misschien sneller vinden dan jij alleen.
- Maak je zoektocht duidelijk. Kom je andere mensen tegen tijdens het zoeken? Vraag hen dan om te helpen met zoeken of op zijn minst uit te kijken naar jouw hond.
- Combineer zoveel mogelijk van bovenstaande manieren. Tot slot kan een beloning voor de vinder, mensen aansporen om op zoek te gaan naar je hond.
Zelfs goed getrainde honden kunnen plotseling achter iets interessants aanrennen in het bos. De mensen die je hond vinden, moeten jou als eigenaar gemakkelijk kunnen opsporen. Alles wat je kan doen om je hond te identificeren en registreren, kan daarom helpen om jouw maatje weer bij je terug te brengen.
