De verzorging van een hond

Voeden

De voedingsbehoeften van een puppy veranderen naarmate deze groeit, net als de behoefte aan lichaamsbeweging. Aanvankelijk hebben puppy's diverse kleine maaltijden per dag nodig en gaan ze geleidelijk over naar één of twee maaltijden per dag. De grootte en het ras van je hond hebben eveneens invloed op de voedingsbehoeften, aangezien sommige honden andere spijsverteringstoleranties hebben dan anderen. Honden moeten altijd toegang hebben tot water en het is belangrijk om hen niet te overvoeren.

Als je niet zeker weet hoeveel voer je moet geven of welke invloed de verschillende groeistadia hebben op de voedingsbehoeften van je hond, kun je je dierenarts om advies vragen. Deze kan je richtlijnen geven voor optimale groei en je helpen overgewicht en overbelasting van de ontwikkelende gewrichten van je hond te voorkomen.

Voeding moet uiteraard energie leveren, maar ook helpen bij de groei en het onderhoud van de cellen van het lichaam en zodoende voorkomen dat spijsverterings-, huid-, gebits-, gewrichts- en ouderdomsgerelateerde problemen ontstaan. Een voedzame maaltijd die voldoet aan de eisen voor een gezonde voeding, bevat een combinatie van precies de juiste hoeveelheden voedingsstoffen.

Breng geen plotselinge veranderingen aan in de voeding: probeer te voorkomen dat het spijsverteringsstelsel van jouw puppy wordt verstoord op het moment dat hij bij jou in huis komt. Geef je puppy in eerste instantie dezelfde voeding als daarvoor. Als je de voeding wil veranderen, doe je dat geleidelijk over een periode van een week. Hierbij meng je een steeds groter aandeel van de nieuwe voeding met de oude voeding.

Geef de juiste voeding voor de leeftijd van jouw hond: er is een speciale formule voor puppy's naar leeftijd, die perfect is afgestemd op hun groeibehoeften. Volg de aanbevelingen van je dierenarts voor een optimale groei.

Zorg voor een routine: honden zijn roedeldieren en hebben behoefte aan een duidelijke hiërarchie. Voer je puppy elke dag op dezelfde plek, op hetzelfde tijdstip en nadat jij en je gezin hebben gegeten. Hierdoor begrijpt de puppy dat jij de dominante positie binnen het huishouden inneemt. Probeer jouw puppy na het eten één of twee uur niet rond te laten springen.

Maak extraatjes de uitzondering, niet de regel: extraatjes moeten een uitzondering zijn om je hond op zijn ideale gewicht te houden. Suiker en chocolade zijn verboden, want chocolade kan giftig zijn voor honden. Brokjes met weinig calorieën kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij de training.

Vachtverzorging en gezondheid

Regelmatige vachtverzorging is een goede gewoonte. De vachtverzorging ondersteunt de gezondheid van de huid en vacht van je puppy en versterkt de band met jouw puppy. Verder is de kans groter dat je afwijkingen, zoals externe parasieten, huidaandoeningen of ongemakken in een vroeg stadium detecteert. De meeste honden vinden vachtverzorging fijn als ze op jonge leeftijd eraan gewend zijn geraakt, maar het is nooit te laat om ermee te beginnen.

Begin op jonge leeftijd met gebitsverzorging: zo went je puppy eraan dat zijn tanden worden gepoetst met een tandenborstel en speciale tandpasta voor honden. Probeer de tanden van je puppy meerdere keren per week te poetsen.

Stel een schema op voor vaccinaties: vaccinaties helpen besmettelijke en soms dodelijke ziekten te voorkomen. Sommige zijn verplicht, terwijl andere worden aanbevolen. Het vaccinatieprogramma van puppy's begint doorgaans op een leeftijd van zes tot acht weken.

Vraag je dierenarts over ontwormen: puppy's hebben vaak wormen. De eerste zes maanden moeten puppy's elke maand worden ontwormd. Daarna moet dit elke zes maanden gebeuren. Je dierenarts kan het beste programma voor jouw puppy aanbevelen. Daarom is het belangrijk de aanwijzingen van je dierenarts op te volgen.

Informeer bij je dierenarts naar bescherming tegen vlooien: vergeet niet je puppy te beschermen tegen vlooien en teken. Voor een effectieve bescherming moet je zowel de hond als zijn omgeving behandelen. Vraag je dierenarts om advies.

Overweeg sterilisatie of castratie van je huisdier: je hond al dan niet steriliseren of castreren is een belangrijke keuze die je zorgvuldig moet overwegen. Het is belangrijk de mogelijke voordelen van steriliseren of castreren af te wegen tegen de mogelijkheid om je hond in de toekomst voor de fok te gebruiken. Daarnaast is het ook belangrijk dat je nadenkt over wanneer je je hond kunt laten steriliseren of castreren.

Training

Goed gedrag en gehoorzaamheid moeten vroeg beginnen. Het trainingsprogramma moet zo vroeg mogelijk beginnen, omdat je puppy op die leeftijd zeer goed kan leren.

Je hond moet enkele basisregels van het leven begrijpen. Dat maakt de omgang met jouw hond prettiger voor jezelf en voor anderen. Aarzel niet om professionele hulp in te roepen bij de training van je hond. Er zijn diverse hondenclubs en scholen voor puppy's die je kunnen helpen bij deze missie.

Zindelijkheid: op het moment dat jouw puppy bij je in huis komt, is hij waarschijnlijk nog niet zindelijk. Zindelijk maken vergt tijd en geduld. Bestraf of berisp een puppy nooit als hij een ongelukje heeft gehad. Denk in plaats daarvan aan manieren om te voorkomen dat je puppy ooit binnenshuis zijn behoefte moet doen.

Begin vroeg met terugroepen: spreek de naam vanaf het begin langzaam en duidelijk uit om de aandacht van je hond te trekken en associeer de naam met elk commando. Kies de momenten waarop je hond alert is om je beter te leren kennen en vraag je hond om naar je toe te komen om hem te leren gehoorzaam te zijn.

Laat je hond geleidelijk aan de auto wennen: laat je puppy al vanaf jonge leeftijd eraan wennen mee te gaan in de auto, zodat hij er niet bang voor is. Maak een paar korte ritten voordat je een lange rit maakt.

Het is misschien best veel wat je allemaal moet onthouden wanneer je een nieuwe puppy krijgt, waaronder alles wat jouw puppy in eerste instantie nodig heeft voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar een goed begin maakt alles later een stuk makkelijker, zowel voor jou als voor je hond. En als je ooit twijfelt, kun je altijd terecht bij je dierenarts voor advies en ondersteuning.