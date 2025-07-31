Størrelsen til store hunderaser eller ekstra store hunder kan ofte gjøre at folk får forutinntatte meninger. Når det er sagt, er de fleste store hunderaser søte med et mildt temperament, noe som gjør dem til et populært valg for hundeelskere. Vanligvis er det snakk om hunder av maksstørrelse eller store hunder som veier mellom 26 og 44 kg, og ekstra store eller meget store hunder som veier 45 kg eller mer. Store og meget store hunder er kjent for sin styrke, utholdenhet og beskytterinstinkt. På tross av deres rykte og ofte overlegne størrelse er det imidlertid ikke alle store hunder som er gode vakthunder. Hver rase har unike egenskaper. Noen er den perfekte vakthunden, mens andre fungerer bedre som kosehunder.

Hvis du vurderer å skaffe deg en stor eller meget stor hunderase, bør du forstå de unike egenskapene til større hunder og helseoverveielsene du må huske på. Det er også lurt å se på hvordan du kan se utover stereotypene om å eie en stor hund, for å finne den rette rasen for deg. Du bør som alltid huske at hver hund er forskjellig og bør bedømmes ut fra sin egen unikhet.