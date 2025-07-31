Vår veiledning til store (og ekstra store) hunder
Størrelsen til store hunderaser eller ekstra store hunder kan ofte gjøre at folk får forutinntatte meninger. Når det er sagt, er de fleste store hunderaser søte med et mildt temperament, noe som gjør dem til et populært valg for hundeelskere. Vanligvis er det snakk om hunder av maksstørrelse eller store hunder som veier mellom 26 og 44 kg, og ekstra store eller meget store hunder som veier 45 kg eller mer. Store og meget store hunder er kjent for sin styrke, utholdenhet og beskytterinstinkt. På tross av deres rykte og ofte overlegne størrelse er det imidlertid ikke alle store hunder som er gode vakthunder. Hver rase har unike egenskaper. Noen er den perfekte vakthunden, mens andre fungerer bedre som kosehunder.
Hvis du vurderer å skaffe deg en stor eller meget stor hunderase, bør du forstå de unike egenskapene til større hunder og helseoverveielsene du må huske på. Det er også lurt å se på hvordan du kan se utover stereotypene om å eie en stor hund, for å finne den rette rasen for deg. Du bør som alltid huske at hver hund er forskjellig og bør bedømmes ut fra sin egen unikhet.
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Hva er de forskjellige typene av store hunder?
Rolige store hunderaser
De roligste store hunderasene inkluderer pyreneerhunder, som er kjent for å være tålmodige følgesvenner for familier etter å ha blitt trent, eller newfoundlandshunder, som sies å være en av de "milde, meget store" hunderasene. Både pyreneerhunder og newfoundlandshunder kan være ekstra store eller meget store hunderaser, avhengig av størrelsen på den enkelte hund.
Familiehunder
Hvis du er på utkikk etter en stor hunderase som passer godt for familier med barn, kan du vurdere å skaffe deg en sankt bernhardshund. De er kjent for å være kjærlige, åpne og årvåkne, og for å bidra til å holde familien trygg med dyp, resonant bjeffing. Du bør selvfølgelig aldri la noen hund være alene med små barn.
Brukshunder
Brukshunder er en vanlig type store hunderaser. De inkluderer raser som schäferhund, som er intelligente og har et jevnt temperament.
Jakthunder
Jakthunder og jakthunder som følger duft, er vanlige blant store hunderaser, inkludert blodhund eller bassetthund som kan være både en mellomstor og stor rase, og er kjent for sine gode sporingsevner på grunn av en skarp luktesans.
Voktere
Ikke-røytende
Store hunder som ikke røyter, inkluderer raser som airedale terrier og barbet. Begge rasene kan komme i flere størrelser, fra mellomstor og stor til maksstørrelse. De krever mye pelsstell, men vil ikke røyte så mye som andre.
Meget store hunder
Hvis stor ikke er stor nok, kan du vurdere en av de meget store hunderasene, som anatolsk gjeterhund.
Overvinne stereotypene om store rasehunder
Stereotyper om store hunder antas ofte. Det kommer av misoppfatninger som videreføres i media, og folks begrensede erfaringer med de større rasene. I virkeligheten er hver hund unik. Genetikk og rase spiller en rolle for enhver valp, men trening og miljø påvirker atferd enormt. Du trenger bare å huske at uavhengig av hundens størrelse, bør du alltid nærme deg og behandle hunden respektfullt og med vennlighet.
Noen vanlige stereotyper knyttet til store og ekstra store hunderaser:
Aggresjon
En av de mest utbredte stereotypene er at store hunder er aggressive eller farlige. Selv om visse raser kan ha voktende instinkter, er iboende aggresjon ikke utelukkende basert på størrelse. Riktig trening, sosialisering og ansvarlig eierskap spiller en avgjørende rolle i en hunds atferd. Det samme gjelder hvordan folk nærmer seg og samhandler med hunder.
Vanskelige å håndtere
Store hunder antas ofte å være utfordrende å håndtere på grunn av deres størrelse og styrke. Selv om det absolutt er sant at det kan kreve mer fysisk styrke å håndtere noen større hunder, kan du ha en veloppdragen hund som er lett å håndtere, med riktig trening og konsekvent veiledning.
Høyt energinivå
Store hunder anses ofte som høyenergiske og krever konstant mosjon. Mens noen raser faktisk er aktive og krever regelmessig fysisk aktivitet, kan andre ha roligere disposisjoner og trives med en mer avslappet livsstil.
Uegnethet for familier
Den viktigste delen av å integrere enhver hund i en familie med barn er å sikre at du trener og sosialiserer hunden riktig, samtidig som du lærer barn hvordan de skal samhandle med sine hundefamiliemedlemmer med respekt. Du bør aldri la et barn være alene med en hund uten tilsyn av voksne, uavhengig av størrelse eller trening. Mange store hunder som er milde og tålmodige, vil være et flott tillegg til enhver familie når de er trent.
Kortere levetid
Denne stereotypen er dessverre sann for hunder av større raser. På grunn av størrelsen eldes de raskere, noe som betyr at de ikke lever like lenge som mindre raser. Alle hunder er imidlertid forskjellige. Hvis du tar vare på hundens helse og velvære, kan du kanskje bidra til å forlenge levetiden.
Har du noen gang lurt på hva den største hunderasen i verden er?
La oss utforske de mest majestetiske av våre firbente venner ifølge American Kennel Club, fra den høyeste til den tyngste.
Største hunderase i verden: irsk ulvehund
- Den irske ulvehunden er den største hunderasen i verden basert på høyde
- De er kjent som milde, meget store hunder. Hannhundene når høyder på opptil 81 cm ved skulderen
- Irske ulvehunder har en lang historie, og har eksistert siden antikkens Roma. De er imidlertid ikke de beste vakthundene, da de ikke er mistenksomme overfor fremmede
Ekstra store hunderaser: sankt bernhardshund og grand danois
- Blant de ekstra store rasene finner vi sankt bernhardshund og grand danois, som er massive og kjærlige følgesvenner
- Sankt bernhards-hannhunder kan nå høyder på opptil 76 cm eller mer ved skulderen
- Grand danois-hannhunder kan nå en høyde på 81 cm
Største hunderase etter vekt: boerboels
- Boerboel er den største hunderasen etter vekt for både hannhunder og tisper
- Både boerboels-hannhunder og -tisper kan veie mellom 68 og 90 kg eller enda mer
- Boerboels er kjent for å være tøffe beskyttere av sine hjem og familier, som også er svært trenbare
Hvorfor velge en stor hund?
Det finnes forskjellige grunner til at du kan velge å ta med en hund av stor størrelse inn i hjemmet ditt. Noen viktige faktorer du bør vurdere før du gjør det, inkluderer følgende:
Plass
Selv om det antas at store hunder vil trenge store områder, kan du oppdage at noen, for eksempel Presa Canario, ikke har noe imot å slappe av i en leilighet hele dagen så lenge de får en god tur inn. Andre store hunderaser, som Wirehairy Slovakian Pointers, vil kreve uterom. Denne rasen kan også være mellomstore hunder.
Vokterinstinkter
Hvis du lurer på hvilke store hunderaser som egner seg for familier, er det kanskje fordi du håper at de kan bli beskyttende voktere. Dette er et vanlig trekk for noen store raser, som dobermans, som også kan være mellomstore avhengig av hunden. Det er imidlertid mange unntak, da noen store hunder rett og slett er store koseklumper, som den irske ulvehunden.
Intelligens
Mange store hunder er svært intelligente og trenbare. De har derfor ofte ferdigheter som gjeting og sporing som gjør dem til gode brukshunder, samtidig som de også trives som en del av familien.
Lekne personligheter
Til tross for størrelsen beholder mange store raser sin lekne og valpeaktige atferd, noe som skaper glede og latter i hjemmet.
Eventyrlysten
Hvis du liker å komme deg ut i naturen, vil den store rasen din bli din beste følgesvenn på eventyr. Ikke bare har de utholdenheten til å holde tritt med deg, men de vil også sette pris på mosjonen.
Hvilke helseproblemer kan oppstå med store hunder?
Det er visse helseproblemer og bekymringer du må være klar over hvis du vurderer å bringe en hund inn i familien din. Hver hund er unik, akkurat som bekymringene om hundens helse. Det finnes imidlertid problemer som er vanlige blant store hunderaser som enhver potensiell eier må være klar over. Regelmessige veterinærkontroller og riktig pleie, inkludert behandling av hunder med leddgikt, kan bidra til å håndtere disse potensielle problemene.
Hofteleddsdysplasi
Mange store hunder, som schäferhunder, kan være utsatt for hofteleddsdysplasi. Denne genetiske tilstanden er forårsaket av et dårlig utformet hofteledd og fører til slitasjegikt. Med symptomer som spenner fra stivhet til motvilje mot mosjon, kan det å holde en sunn vekt og leddtilskudd hjelpe. Valper fra anerkjente oppdrettere vil bli screenet for disse genetiske problemene for å forberede potensielle eiere.
Oppblåst mage
Dypbrystede hunderaser, som grand danois, er mer utsatt for oppblåst mage, som er en plutselig og livstruende hevelse i hundens mage og deretter abdomen. Oppblåst mage utløses ofte av å spise for mye for fort eller mosjonere for nær måltider. Du kan bidra til å redusere risikoen for dette problemet ved å fôre mindre måltider og unngå kraftig mosjon like etter måltider.
Hjertefeil
Andre leddproblemer
I tillegg til hofteleddsdysplasi kan størrelsen og vekten til store hunder skape ekstra belastning på leddene, noe som kan føre til tilstander som slitasjegikt. Det å opprettholde en sunn vekt og gi leddtilskudd kan bidra til å lindre ubehag.
Fedme
Dette kan være en betydelig bekymring for mange store hunderaser, spesielt raser som labradorer og golden retrievere, som regnes som både mellomstore og store hunderaser på grunn av størrelsesvariasjonene. Overflødig vekt belaster leddene og forverrer andre helsetilstander. Andre helseproblemer har også større sjanse for å oppstå hvis hunden din bærer ekstra vekt, inkludert hjertesykdommer. For å forebygge fedme bør du overvåke hundens kosthold, sørge for regelmessig mosjon og rådføre deg med en veterinær for å få en skreddersydd ernæringsplan. Regelmessige kontroller bør omfatte diskusjoner om vekt og ernæring for å sikre hundens generelle velvære.
Hvilke fysiske egenskaper karakteriserer store hunderaser?
Store hunder kan skilte med et imponerende spekter av forskjeller i estetikk eller utseende, inkludert pelstyper, farger og ansiktstrekk. Hvis et spesielt utseende tiltrekker deg mer enn andre når du ser på forskjellige store hunderaser, kan noen av faktorene nedenfor spille en rolle i avgjørelsen din.
Populære store hunderaser
Akita
Akitas store, kraftige hunder med en rik japansk arv. Til tross for deres imponerende utseende og deres sterke lojalitet kan akitas være overraskende milde og tålmodige, men med en selvstendig natur.
Aidi
De er årvåkne, muskuløse og kraftig bygget, og avlet for å vokte husdyr i Atlasfjellene i Nord-Afrika. Aidier, som de fleste hunder av sin størrelse, liker daglige turer, leketid og interaktive aktiviteter som kan bidra til å holde dem fysisk og mentalt stimulert.
Grand danois
De er blant de mest populære store hunderasene, og er kjent for sitt majestetiske utseende og milde vesen. Til tross for størrelsen har grand danoiser en søt og kjærlig disposisjon, noe som gjør dem til flotte familietilskudd så lenge de er godt trent. De er kjent for sin lojalitet og kjærlighet til sine menneskelige familiemedlemmer, og danner sterke bånd som varer livet ut.
Sankt bernhardshund
De er elskede og populære store hunder som verdsettes for sitt milde og kjærlige vesen. Til tross for sitt imponerende utseende er sankt bernhardshunder bemerkelsesverdig milde og tålmodige, spesielt med barn. Deres varme og kjærlige personligheter og deres historie med tapperhet gjør sankt bernhardshunden til et kjært valg for de som ønsker seg en stor og mild meget stor hund å dele livet med.
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