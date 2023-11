Urininkontinens hos hunder

Etter hvert som hunden blir eldre, vil du merke endringer i atferden, personligheten og fysikken. Inkontinens er vanlig blant eldre hunder, og det er viktig at du føler deg trygg på at du kan ta hånd om hunden i denne situasjonen.

Hvis den eldre hunden er inkontinent, vil den slutte å urinere slik den tidligere har gjort. Det kan være at den ikke legger merke til at den later vannet, det kan ligge spor av urin på gulvet eller den kan få problemer med vannlatingen. Det er viktig å ikke straffe hunden for denne atferden – de gjør det ikke med vilje, men fordi de ikke har kontroll over disse funksjonene.

Hva er årsaken til inkontinens hos hunder?

Akkurat som hos oss mennesker, opplever hunden fysiske endringer med alderen: musklene svekkes, og nervekontrollen over ulike deler av kroppen kan bli redusert. Inkontinens kan ganske enkelt skyldes aldring av musklene rundt urinveissystemet og mangel på kontroll over disse musklene.

Tisper har større sannsynlighet for å utvikle inkontinens enn hannhunder, og noen større raser har en predisponering for dette problemet. Dette gjelder boxer, doberman, riesenschnauzer, grand danois og schæfer. Blant steriliserte tisper lider 30 % av populasjonen som veier over 20 kg, av inkontinens. Hos mindre raser er andelen under 10 %.

Det antas at fedme kan virke inn på sannsynligheten for inkontinens, særlig hos steriliserte tisper. Teorien er at vekten av fett rundt urinveissystemet påvirker musklene mekanisk, noe som kan føre til inkontinens.

Underliggende urinveisplager kan også forårsake inkontinens, blant annet betennelse i urinveissystemet og blærekatarr, infeksjon eller dannelse av nyresteiner. Generelle sykdommer som diabetes eller nevrologiske lidelser kan også føre til inkontinens, så det er viktig å ta hunden din til veterinæren så snart du oppdager en endring i atferden knyttet til vannlating.