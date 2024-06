Det er vanskelig å gi et nøyaktig svar på hvor mye trening en valp trenger. Mengden trening en valp har behov for, avhenger ganske enkelt av den enkelte valpen.



Ta utgangspunkt i hundens størrelse og rase. Mindre hunder blir voksne når de er mellom 6 til 12 måneder gamle, og kan derfor tåle økte treningsnivåer ved en tidligere alder. Trening av valper som skal vokse og bli store hunder, må overvåkes nøye over en lengre tidsperiode – det kan hende de vokser raskt, men de modnes langsomt. De vil ikke oppnå voksen alder før de er mellom 18 og 24 måneder.



Se alltid etter tegn på tretthet eller utmattelse hos valper. De kan begynne å føle seg ukomfortable eller få vondt ved for stor anstrengelse, og leken blir ikke lenger moro. Hvis du ser at valpen begynner å bli trøtt, avslutter du for dagen og gjør litt mindre dagen etter. De vil snart ta seg inn igjen.