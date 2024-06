Den gode nyheten er at både overvektige og alvorlig overvektige hunder kan behandles. Og det å få hunden tilbake til en optimal vekt, vil øke livskvaliteten. Det er også dokumentert at hunder som har en sunn vekt, lever lenger enn dem som er alvorlig overvektige.



Overvekt skyldes at hunden får i seg flere kalorier enn den forbrenner. De viktigste områdene som må tas tak i, er hundens fôr og trening. Spør veterinæren om kosthold som er utformet for overvektige hunder. Hvis det kun er hundens måltidsstørrelse som reduseres, kan det føre til ernæringsmangler eller tigging. Sørg for at du holder deg til porsjonsstørrelsen som står på pakken, og unngå å gi godbiter i tillegg til dette – spar heller noe av hundens daglige fôrrasjon til godbiter.



Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for hundens generelle velvære, i tillegg til å hjelpe dem gå ned i vekt og opprettholde en sunn form. Spør veterinæren om det riktige nivået og typen trening som er bra for hunden, og øk den gradvis i henhold til veterinærens råd.