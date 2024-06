En sunn vekt opprettholdes ved å oppnå riktig balanse mellom energiinntak og forbrenning. Den riktige porsjonsstørrelsen for hunden din kan være ulik en annen hunds, selv om de to er av samme rase.



Et godt utgangspunkt er å følge fôringsveiledningen som følger med fôret du har valgt, og som er mest relevant for din hund. Det er imidlertid en rekke faktorer som må tas i betraktning når porsjonsstørrelsen bestemmes, og de anbefalte fôringsmengdene for hunder er ofte bare veiledende.



For det første må du vurdere hundens størrelse. En liten rase som en chihuahua har behov for en helt ulik mengde kalorier enn en sankt bernhardshund. Prøv å velge et produkt som er utviklet for hundens rase eller størrelse.



Tenk deretter på hundens aktivitetsnivå; er det en arbeidshund eller tilbringer hunden mesteparten av tiden innendørs med korte gåturer i løpet av dagen?



Hvis du har bekymringer angående fôringsmengder, tar du kontakt med din lokale veterinær for spesifikke råd.