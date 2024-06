Kožne in prehranske občutljivosti pri psih 

Srbenje in praskanje. Drsanje z zadnjico po tleh in kihanje. Prehranske občutljivosti in alergije na okoljske dejavnike lahko vašemu psu povzročajo nelagodje.

V takšnem primeru si gotovo želite pomiriti njegovo kožo. Veterinar vam lahko priporoči novo hrano z višjo vsebnostjo beljakovin ali hidroliziranih beljakovin.