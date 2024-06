Kako pripraviti pasjega mladiča na prvi sprehod

Ne glede na to, kako močno želite svojega pasjega mladiča predstaviti zunanjemu svetu, ga lahko pripravite na pozitivno izkušnjo še preden nanj pripnete povodec in se odpravite ven. Sprehodi bi morali biti zabavni za oba, zato bo nekaj priprav pred prvim sprehodom olajšalo vse prihodnje. Nekateri psi so bili včasih zelo zaposleni s čredo in čuvanjem, odvisno od pasme. Te dejavnosti so zagotavljale vadbo in duševno stimulacijo, da so bili dobro uravnoteženi. Veliko današnjih mestnih psov živi manj aktivno, zato potrebujejo sprehode, da se razgibajo in socializirajo. Sprehodi omogočajo psom, da uporabljajo svoje naravne nagone, kot je vohanje, raziskovanje in interakcija z različnimi ljudmi in drugimi psi. Tudi če imate vrt in svojega psa lahko spustite ven, da raziskuje, so sprehodi po soseski vznemirljiva dogodivščina za vašega pasjega mladiča!