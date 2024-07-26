Індивідуальне харчування для унікальних потреб

Породисті домашні тварини є унікальними за своєю природою. Саме тому ми дослідили організм породистих котів і собак і розробили індивідуальне харчування, щоб задовольнити їхні особливі потреби.

Розробка раціону для породистих домашніх тварин – це не просто пошук оптимально збалансованого харчування. Наші технічні експерти об’єднали зусилля з досвідченими спеціалістами з догляду за домашніми тваринами, щоб розробити крокети спеціальної форми та текстури для породистих улюбленців. Ось приклади таких змін: