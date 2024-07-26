Індивідуальне харчування для унікальних потреб
Ми використовуємо свої наукові знання, здобуті за 50 років, щоб забезпечити здоров’я та добробут домашніх тварин. Компанія Royal Canin, заснована ветеринарним лікарем у 1968 році, завжди була експертом у галузі здорового харчування для тварин. На кожному етапі процесу інновації ми ставимо потреби котів і собак на перше місце, щоб розробляти точно збалансовані індивідуальні рішення для їхнього харчування.
Харчові потреби домашнього улюбленця
Ми у Royal Canin знаємо, що персидські коти беруть крокету нижньою стороною язика, а йоркширські тер’єри зазвичай дуже вимогливі до їжі. Далматини не перетравлюють дієтичні пурини так, як інші собаки, а вага котів породи мейн-кун означає, що їхнім суглобам часто потрібна більша підтримка. Оскільки ми розуміємо ці нюанси їхнього здоров’я та поведінки, ми можемо адаптувати будь-який раціон для підтримки всіх домашніх улюбленців.
Визначення правильного раціону
Корм може бути безпечним і поживним, проте недостатньо підходить вашому коту або собаці. Правильний корм має відповідати індивідуальним потребам тварини. Він повинен враховувати особливості вашого улюбленця, підтримувати його в хорошій фізичній формі, відповідати харчовим уподобанням і залишатись актуальним мірою зміни його потреб.
Наука в основі індивідуального харчування
Коли Royal Canin виявляє якусь потребу, то розробляє спеціальний раціон, який потім переводиться у точний профіль поживності, адаптований до розміру домашньої тварини, її породи, віку, способу життя та схильності до певних захворювань. Окрім точно виміряних порцій індивідуальних поживних речовин, нові раціони харчування враховують також фактори привабливості, тобто форму, розмір та текстуру крокети, адаптовану до форми та розміру щелеп домашніх улюбленців. Дізнайтеся більше про раціони Royal Canin для конкретних потреб нижче.
Харчування, адаптоване до потреб вашого породистого улюбленця
Породисті домашні тварини є унікальними за своєю природою. Саме тому ми дослідили організм породистих котів і собак і розробили індивідуальне харчування, щоб задовольнити їхні особливі потреби.
Розробка раціону для породистих домашніх тварин – це не просто пошук оптимально збалансованого харчування. Наші технічні експерти об’єднали зусилля з досвідченими спеціалістами з догляду за домашніми тваринами, щоб розробити крокети спеціальної форми та текстури для породистих улюбленців. Ось приклади таких змін:
Крокета для лабрадора-ретривера
Лабрадори-ретривери зазвичай швидко їдять і не пережовують їжу. Унікальна форма сприяє зменшенню швидкості споживання корму. Кількість калорій спеціально розрахована для збереження оптимальної ваги, а кислоти ЕПК і ДГК забезпечать підтримку кісток і суглобів.
Крокета Persian
Коти персидської породи брахіцефальні, мають особливе пласке обличчя, внаслідок чого у них виникають труднощі із захопленням корму. Крокети мигдалеподібної форми оптимальні для захоплення та пережовування. Цей раціон також збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6 для підтримки унікальної шерсті котів персидської породи та специфічною сумішшю харчових волокон, що стимулює процес травлення та допомагає позбуватися грудочок шерсті.
Харчування, адаптоване до розміру вашого улюбленця
На відміну від багатьох інших ссавців, собаки дуже різні за розмірами: від мініатюрних чихуахуа до гігантських німецьких догів. Проте навіть незначна різниця в розмірі вимагає адаптації харчування тварини.
Розмір породи важливий, адже впливає на тривалість і діапазон росту, величину щелепи, потреби в енергії та фізичній активності, відносну довжину травного тракту, схильність до певних захворювань і середню тривалість життя собаки. Під час вибору корму важливо враховувати всі зазначені особливості.
Лінійка кормів Size Health Nutrition від Royal Canin розроблена спеціально для собак усіх розмірів і враховує різні розміри щелеп, рівень активності, швидкість росту, тривалість життя та виховання, наприклад:
Крокета для дорослих собак мініатюрних порід
Наш раціон для дорослих собак мініатюрних порід містить збалансовану кількість клітковини та легкозасвоюваних білків для полегшення роботи кишково-шлункового тракту маленьких собак. Унікальний смак задовольнить ваших вимогливих улюбленців.
Крокета для дорослих собак гігантських порід
Раціон для дорослих собак гігантських порід збагачений високозасвоюваними білками, має збалансований рівень поживних речовин для здоров’я серця та достатньо калорій для підтримки їх великого організму.
Харчування, адаптоване до вікових потреб тварини
Протягом життя в організмі вашого улюбленця відбувається чимало змін. Вік є основним чинником, що впливає на потреби в поживних речовинах як кошенят і цуценят, так і зрілих тварин. Незалежно від породи, цуценя чи кошеня потребують більше енергії, білків, мінералів і вітамінів, ніж дорослі особини. Крім того, їхня травна система не така, як у дорослих тварин, оскільки здатність перетравлювати їжу ще недостатньо сформована.
Правильне харчування підтримує здоров’я котів і собак як у період дорослішання, так і під час старіння. Споживання енергії має відповідати їхньому рівню активності, на який часто впливають вікові проблеми зі здоров’ям. Наприклад, хворій на артрит тварині важче рухатися, отже, вона витрачає менше енергії.
Кілька прикладів того, як ми розробили унікальні дієти, що відповідають способу життя конкретного домашнього улюбленця:
Сухий корм для кошенят
Наші раціони для кошенят містять легкозасвоювані білки та пребіотики, що підтримують їхню травну систему та допомагають прискорити ріст, а також антиоксиданти для підтримки імунної системи. Спеціально для менших ротів розробляються крокети відповідного розміру, форми й твердості.
Крокета для зрілих собак
Наші сухі крокети надзвичайно смачні, легко розмочуються й містять клітковину для нормалізації травлення, а також збалансований рівень фосфору для підтримки здоров’я нирок у зрілих собак.
Харчування, адаптоване до способу життя вашого улюбленця
Спосіб життя домашніх тварин може значно різнитися. Деякі коти залишаються в приміщенні; інші люблять виходити на вулицю та вивчати все навколо. Деякі собаки дуже активні; інші живуть не мають змогу вести рухливий спосіб життя. Але як ці відмінності в поведінці впливають на їхні харчові потреби? Кожен зі способів життя може потребувати вкрай різних енерговитрат. Ігнорування цього факту під час формування раціону вашого улюбленця може призвести до ожиріння та проблем із травленням.
Низька фізична активність домашніх котів може призвести до уповільнення проходження їжі через кишковий тракт і виникнення різкого запаху фекалій. Собаки, які мешкають разом зі своїми власниками у містах, можуть відчувати стрес через постійні зміни середовища, менше рухатись або мати менше простору, ніж собаки у сільській місцевості.
Товари Royal Canin розроблені для підтримання способу життя та забезпечення міцного здоров’я вашого улюбленця на довгі роки, наприклад:
Крокета для домашнього кота
Наш раціон для домашніх котів має адаптований вміст калорій для зниженого рівня активності, містить особливу клітковину, завдяки якій полегшується виведення проковтнутої шерсті, а також легкозасвоювані білки, що допомагають зменшити кількість і запах фекалій.
Крокета Relax Care Canine Care Nutrition
Точно збалансований раціон, що складається з унікальних поживних речовин, зокрема молекул активного білка, відомих своїми заспокійливими властивостями, допоможе вашому собаці розслабитися під час перебування в напруженому або мінливому оточенні.
Харчування, пристосоване до особливостей організму вашого улюбленця
Раціон кота або собаки повинен позитивно впливати на стан здоров’я та добробуту вашого улюбленця. Певні поживні речовини можна включати до раціону вашого улюбленця з метою покращення роботи травної та сечовивідної систем, стану шкіри та шерсті тощо.
Ось деякі зі способів, які використовує Royal Canin для розробки раціонів, що підтримують здоров’я домашніх тварин і враховують його особливості.
Крокета Dermacomfort Canine Care Nutrition
Раціон Dermacomfort збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6, ЕПК, ДГК, ГЛК для забезпечення здоров’я шерсті й уникнення подразнення шкіри.
Крокета Oral Care для котів
Розмір, текстура та форма крокети Oral Care заохочують котів хрумтіти, водночас очищуючи зуби. Цей раціон збагачений поживними речовинами, дібраними спеціально, щоб підтримувати зуби здоровими.
Зміна потреб вашого улюбленця
У процесі дорослішання та старіння на потреби домашніх тварин у поживних речовинах впливає багато різних факторів. Оперативно реагуючи на них, ви можете надовго зберегти здоров’я свого улюбленця. Саме тому необхідно регулярно відвідувати ветеринарного лікаря.
Спеціаліст із догляду за тваринами перед внесенням будь-яких змін у раціон повинен провести його оцінювання. Мета оцінювання – перевірити спосіб життя, харчові звички, чутливість до певних продуктів, тобто все, що може вплинути на потреби вашого улюбленця в поживних речовинах. Проаналізувавши всі ці фактори, ви разом із ветеринарним лікарем зможете приймати рішення щодо годування кота чи собаки на підставі наукових даних із урахуванням індивідуальних особливостей тварини.
Крокета Oral Care для котів
Розмір, текстура та форма крокети Oral Care заохочують котів хрумтіти, водночас очищуючи зуби. Цей раціон збагачений поживними речовинами, дібраними спеціально, щоб підтримувати зуби здоровими.
Крокета Dermacomfort Canine Care Nutrition
Раціон Dermacomfort збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6, ЕПК, ДГК, ГЛК для забезпечення здоров’я шерсті й уникнення подразнення шкіри.
Крокета Relax Care Canine Care Nutrition
Точно збалансований раціон, що складається з унікальних поживних речовин, зокрема молекул активного білка, відомих своїми заспокійливими властивостями, допоможе вашому собаці розслабитися під час перебування в напруженому або мінливому оточенні.
Крокета для домашнього кота
Наш раціон для домашніх котів має адаптований вміст калорій для зниженого рівня активності, містить особливу клітковину, завдяки якій полегшується виведення проковтнутої шерсті, а також легкозасвоювані білки, що допомагають зменшити кількість і запах фекалій.
Крокета для зрілих собак
Наші сухі крокети надзвичайно смачні, легко розмочуються й містять клітковину для нормалізації травлення, а також збалансований рівень фосфору для підтримки здоров’я нирок у зрілих собак.
Сухий корм для кошенят
Наші раціони для кошенят містять легкозасвоювані білки та пребіотики, що підтримують їхню травну систему та допомагають прискорити ріст, а також антиоксиданти для підтримки імунної системи. Спеціально для менших ротів розробляються крокети відповідного розміру, форми й твердості.
Крокета для дорослих собак гігантських порід
Раціон для дорослих собак гігантських порід збагачений високозасвоюваними білками, має збалансований рівень поживних речовин для здоров’я серця та достатньо калорій для підтримки їх великого організму.
Крокета для дорослих собак мініатюрних порід
Наш раціон для дорослих собак мініатюрних порід містить збалансовану кількість клітковини та легкозасвоюваних білків для полегшення роботи кишково-шлункового тракту маленьких собак. Унікальний смак задовольнить ваших вимогливих улюбленців.
Крокета Persian
Коти персидської породи брахіцефальні, мають особливе пласке обличчя, внаслідок чого у них виникають труднощі із захопленням корму. Крокети мигдалеподібної форми оптимальні для захоплення та пережовування. Цей раціон також збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6 для підтримки унікальної шерсті котів персидської породи та специфічною сумішшю харчових волокон, що стимулює процес травлення та допомагає позбуватися грудочок шерсті.
Крокета для лабрадора-ретривера
Лабрадори-ретривери зазвичай швидко їдять і не пережовують їжу. Унікальна форма сприяє зменшенню швидкості споживання корму. Кількість калорій спеціально розрахована для збереження оптимальної ваги, а кислоти ЕПК і ДГК забезпечать підтримку кісток і суглобів.
Харчові потреби домашнього улюбленця
Ми у Royal Canin знаємо, що персидські коти беруть крокету нижньою стороною язика, а йоркширські тер’єри зазвичай дуже вимогливі до їжі. Далматини не перетравлюють дієтичні пурини так, як інші собаки, а вага котів породи мейн-кун означає, що їхнім суглобам часто потрібна більша підтримка. Оскільки ми розуміємо ці нюанси їхнього здоров’я та поведінки, ми можемо адаптувати будь-який раціон для підтримки всіх домашніх улюбленців.
Визначення правильного раціону
Корм може бути безпечним і поживним, проте недостатньо підходить вашому коту або собаці. Правильний корм має відповідати індивідуальним потребам тварини. Він повинен враховувати особливості вашого улюбленця, підтримувати його в хорошій фізичній формі, відповідати харчовим уподобанням і залишатись актуальним мірою зміни його потреб.
Наука в основі індивідуального харчування
Коли Royal Canin виявляє якусь потребу, то розробляє спеціальний раціон, який потім переводиться у точний профіль поживності, адаптований до розміру домашньої тварини, її породи, віку, способу життя та схильності до певних захворювань. Окрім точно виміряних порцій індивідуальних поживних речовин, нові раціони харчування враховують також фактори привабливості, тобто форму, розмір та текстуру крокети, адаптовану до форми та розміру щелеп домашніх улюбленців. Дізнайтеся більше про раціони Royal Canin для конкретних потреб нижче.
Зміна потреб вашого улюбленця
У процесі дорослішання та старіння на потреби домашніх тварин у поживних речовинах впливає багато різних факторів. Оперативно реагуючи на них, ви можете надовго зберегти здоров’я свого улюбленця. Саме тому необхідно регулярно відвідувати ветеринарного лікаря.
Спеціаліст із догляду за тваринами перед внесенням будь-яких змін у раціон повинен провести його оцінювання. Мета оцінювання – перевірити спосіб життя, харчові звички, чутливість до певних продуктів, тобто все, що може вплинути на потреби вашого улюбленця в поживних речовинах. Проаналізувавши всі ці фактори, ви разом із ветеринарним лікарем зможете приймати рішення щодо годування кота чи собаки на підставі наукових даних із урахуванням індивідуальних особливостей тварини.
Філософія харчування Royal Canin
Наш підхід до харчування домашніх тварин заснований на наукових фактах і враховує нові дослідження дієтологів, ветеринарних лікарів і вчених з усього світу. Дізнайтеся більше про нашу філософію харчування, про те, як ми ставимо потреби котів і собак на перше місце, і як ми забезпечуємо збалансованість раціонів завдяки постійним ретельним спостереженням та інноваціям.
Про поживні речовини
Після того, як ви ознайомитися із корисними властивостями поживних речовин, ви зможете приймати виважені рішення щодо раціону вашого улюбленця. Компанія Royal Canin витратила незліченну кількість годин на дослідження харчових потреб котів і собак. Тому до складу кожного з наших спеціальних раціонів входять принаймні 50 унікальних поживних речовин, адаптованих до індивідуальних потреб вашого улюбленця. Дізнайтеся більше про окремі поживні речовини та їх корисні властивості для котів та собак.