Філософія харчування Royal Canin
Компанія Royal Canin залишається лідером у сфері науково обґрунтованого харчування з перших днів заснування. Наш підхід до харчування домашніх тварин заснований на наукових фактах і враховує нові дослідження дієтологів, ветеринарів і вчених з усього світу. Наша філософія харчування стала результатом наукових досліджень і спостережень, що постійно ведуться з моменту заснування компанії, і ґрунтується на трьох основних принципах: надання пріоритету потребам котів і собак, індивідуальний підбір харчування та постійні інновації.
Потреби котів і собак передусім
Собака – не людина, а кіт – не маленька собака. З огляду на основні фізіологічні відмінності між людьми та котами й собаками потрібно враховувати особливі харчові потреби. У Royal Canin ми прагнемо зрозуміти навіть найменші харчові відмінності між кожною породою, завдяки чому ми можемо забезпечити відповідність нашого раціону цим унікальним потребам.
Тому нові продукти досліджуються та розробляються не на основі тенденцій у харчуванні людини або вподобань власників домашніх тварин, а на основі наукових досліджень і спостережень. Це дає змогу отримати точну комбінацію поживних речовин, життєво важливих для здоров’я кожного кота або собаки. Ми ставимо потреби тварин на перше місце, що допомагає нам зосереджуватися на дослідженнях і втілювати місію високоякісного харчування в усіх наших продуктах.
Завдяки глибоким знанням у сфері поживних речовин і врахуванню конкретних потреб котів і собак ми маємо змогу запропонувати індивідуальні рішення. Ми зосереджуємося на здоров’ї котів і собак, що є найвагомішим аргументом на користь вибору нашого харчування.
Коти
Смакові рецептори: 475
Щоденне споживання енергії: 200-300 ккал/добу
Тривалість прийому їжі: Кілька невеликих порцій
Раціон: М’ясоїдні
Собаки
Смакові рецептори: 1,700
Денна споживана калорійність: 130-3500 ккал/добу
Тривалість споживання корму: 1-5 хвилин
Раціон: Напівм’ясоїдні
Люди
Смакові рецептори: 9,000
Щоденне споживання енергії: 1800-2500 ккал/добу
Тривалість прийому їжі: 30-60 хвилин
Раціон: всеїдні
Ретельний підхід до харчування
Продукція ROYAL CANIN® є результатом багаторічних ретельних досліджень, зосереджених на харчових потребах котів і собак. На відміну від багатьох наших конкурентів, які використовують підхід на основі інгредієнтів, ми суворо дотримуємося філософії поживних речовин.
За підходу, орієнтованого на поживні речовини, спочатку визначаються конкретні харчові потреби котів і собак, а оптимальний раціон формується на основі встановлених потреб. Ці потреби визначаються відповідно до виду домашніх тварин, а також їхньої породи, способу життя, віку, стану здоров’я, схильності до певних захворювань. Ми вибираємо високоякісні, легкозасвоювані інгредієнти, які комбінуються відповідно до конкретної харчової цінності.
Щоб переконатися, що наші харчові продукти ідеально задовольняють реальні потреби домашніх тварин, ми співпрацюємо з ветеринарними лікарями, фахівцями з розведення тварин, групами експертів і різними організаціями. Завдяки цьому нам удалося краще зрозуміти особливості, притаманні окремим породам, етапи та спосіб життя домашніх тварин, а також узяти до уваги багато захворювань.
Постійне впровадження інновацій
Компанія Royal Canin працює в динамічній галузі, де проблемам годування тварин приділяється дедалі більше уваги. Щоб уникнути недостовірної інформації, не бути залежними від новомодних тенденцій і приймати рішення виключно в інтересах домашніх тварин, дослідницька та інноваційна діяльність стала основою нашої роботи. Що більше ми дізнаємося, то вагоміший внесок можемо зробити в забезпечення здоров’я та добробуту котів і собак.
Із часу заснування компанії Royal Canin у 1968 році завдяки нашим дослідженням та інноваціям з’явилося понад 200 унікальних кормів, розроблених із урахуванням потреб котів і собак. Проте ми не зупиняємося на досягнутому. Ми наполегливо вчимося та спілкуємося з науковцями, спеціалістами з догляду за домашніми тваринами та їхніми власниками, повідомляючи про наші нові розробки.
Мірою здобуття нових знань ми ділимося ними з нашими партнерами. Таким чином ми будуємо надійні довірливі стосунки, допомагаючи покращувати взаємодію з домашніми улюбленцями та надавати інформацію про їх потреби.
До того ж дослідження, інновації та співпраця з партнерами дають нам змогу розширити асортимент продукції. У своєму прагненні створювати якомога точніші харчові формули ми постійно вдосконалюємо форму, текстуру, смакові якості та рівень засвоюваності наших кормів, ретельно контролюючи безпеку на кожному етапі.
Soupe Jaune (1968 р.)
Товар, що забезпечив успіх компанії, знаменитий «жовтий суп», розробив засновник Royal Canin доктор Жан Катарі після низки експериментів із різними комбінаціями тостів, подрібнених сухарів і обрізків м’яса, які він готував і висушував.
На початкових етапах тестування собаки, яких годували новим кормом, ставали активнішими, їхня шерсть знову набувала блиску, а екзема зникала без використання ліків.
Доктор Катарі довго розмірковував над способами виробництва практичного корму для домашніх тварин, який мав би належну харчову цінність, а все, що трапилося далі, – це вже зовсім інша історія.
AGR (1980 р.)
Перший корм, розроблений спеціально для цуценят великих порід. Цей продукт Royal Canin був унікальним понад 17 років.
Persian 30 (1999)
У 1999 році у відповідь на спостереження та відгуки фахівців з розведення тварин, а також наші власні дослідження, ми представили PERSIAN 30.
Цей продукт був першим у світі харчовим рішенням, розробленим для задоволення специфічних потреб здоров’я персидських котів, а також для вирішення їхніх особливих проблем у харчуванні, викликаних фізичними та фізіологічними особливостями (короткий череп, поширена характеристики брахіцефальних порід).
Аналергенні складники (2011)
Лише через 10 років спостережень, досліджень і розробок ми випустили новий аналергенний корм ANALLERGENIC. Результатом докладених зусиль став спеціально розроблений корм, який ветеринарні лікарі призначають навіть у найважчих випадках харчової чутливості.
Ця розробка також свідчить про наш намір виконати обіцянку покращувати життя котів і собак із року в рік.
Рідкі раціони ICU (2016 р.)
З метою кращого задоволення харчових потреб госпіталізованих котів і собак компанія розробила цілий комплекс рідких раціонів для тяжко хворих домашніх тварин. Ми випустили різноманітні рідкі корми для домашніх тварин із різними харчовими потребами, а також створили пляшки з оригінальним ковпачком, який зручно використовувати працівникам ветеринарних лікарень для годування пацієнтів.
